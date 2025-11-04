Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o zniszczeniu punktu dowodzenia jednej z najbardziej elitarnych rosyjskich jednostek dronowych - Rubikon. Do ataku doszło w okupowanej Awdijiwce w obwodzie donieckim, gdzie na sztab zrzucono ponad 100-kilogramowy ładunek wybuchowy.

/ Shutterstock

Ukraiński wywiad wojskowy zniszczył sztab elitarnej rosyjskiej jednostki dronowej Rubikon w okupowanej Awdijiwce.

Do ataku użyto drona FP-2 z głowicą bojową o masie 105 kilogramów.

W wyniku nalotu zlikwidowano oficerów i operatorów dronów Rubikonu.

Rubikon to jedna z najlepiej wyszkolonych i finansowanych rosyjskich jednostek specjalizujących się w działaniach z użyciem dronów.

Operacja może znacząco wpłynąć na sytuację na froncie w Donbasie.

Precyzyjny nalot na rosyjski sztab

Zgodnie z oficjalnym komunikatem ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), specjaliści wykryli lokalizację sztabu Rubikonu w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce. Na podstawie uzyskanych współrzędnych, w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, skierowano w stronę okupantów drona FP-2 wyposażonego w głowicę bojową o masie 105 kilogramów.

Wideo youtube

W wyniku precyzyjnego uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiej jednostki, którzy w tym czasie znajdowali się w sztabie.

Znaczenie operacji dla sytuacji na froncie

Rubikon to jedna z najbardziej elitarnych rosyjskich formacji specjalizujących się w walce z użyciem dronów, w tym dronów bojowych. Jednostka ta jest uznawana za wyjątkowo skuteczną i dobrze finansowaną przez rosyjskie państwo. Jej działania mają kluczowe znaczenie dla rosyjskich operacji na froncie, zwłaszcza w zakresie rozpoznania i ataków z powietrza.

Zniszczenie sztabu Rubikonu to poważny cios dla rosyjskich sił w regionie Donbasu. Utrata doświadczonych oficerów i operatorów dronów może znacząco osłabić zdolności bojowe tej jednostki i wpłynąć na skuteczność rosyjskich operacji w rejonie Awdijiwki.