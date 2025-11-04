Niecodzienna historia we włoskiej Abruzji z niedźwiedziem w roli głównej. Potężny zwierz wpadł do kurnika, rozszarpał wszystkie 52 kury, a następnie utknął na całą noc w klatce dla drobiu. Uwolnili go karabinierzy ze straży leśnej.

Niedźwiedź nie dał kurom żadnych szans / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W miejscowości Alfedena w Abruzji młody niedźwiedź wtargnął nocą do kurnika i rozszarpał wszystkie 52 kury.

Zwierzę utknęło w klatce dla drobiu i spędziło tam całą noc, nie mogąc się wydostać.

Rano właścicielka gospodarstwa, przyszła nakarmić kury i odkryła niedźwiedzia zamiast swojego drobiu.

Jak podała Ansa, do zdarzenia tego doszło w miejscowości Alfedena koło miasta L'Aquila.

Kiedy właścicielka gospodarstwa rolnego jak każdego ranka poszła nakarmić kury, zobaczyła, że ich klatka jest zniszczona. Początkowo nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje, i dopiero po chwili zobaczyła uwięzionego w klatce niedźwiedzia, który nie był w stanie się z niej wydostać po tym, gdy w nocy rozszarpał 52 kury i wiele z nich zjadł.

Zorientowałam się, że on utknął w klatce. Zadzwoniłam do karabinierów ze straży leśnej, którzy przyjechali, by go uwolnić - powiedziała kobieta. Jak przyznała, niedźwiedź odwiedził ją po raz pierwszy.

Funkcjonariusze wyjaśnili, że to młody osobnik, który ma około 3-4 lat.

Gdy uwalniali niedźwiedzia, zniszczył jeszcze fragmenty przegrody.