Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w piątek, że Moskwa otrzymała amerykańską propozycję zakończenia wojny w Ukrainie - poinformowała agencja Reuters. Rosyjski przywódca stwierdził, że plan może stanowić podstawę pokojowego rozwiązania konfliktu.

Władimir Putin poinformował, że Moskwa otrzymała amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy - przekazała agencja Reuters.

Rosyjski przywódca stwierdził również, że plan ten może stanowić podstawę do dalszych działań na rzecz pokoju.

"Uważam, że może on zostać wykorzystany jako podstawa ostatecznego pokojowego porozumienia" - powiedział Putin wysokim rangą urzędnikom.

Dodał również, że plan nie był szczegółowo omawiany z Rosją.

Putin stwierdził, że Ukraina jest przeciwna planowi, ale ani Kijów, ani europejskie mocarstwa nie rozumieją rzeczywistości, że siły rosyjskie posuwają się naprzód na Ukrainie i będą kontynuować ofensywę, jeśli nie zostanie zawarty pokój.

Plan pokojowy prezydenta Trumpa dotyczący rozwiązania sytuacji na Ukrainie był omawiany przed spotkaniem na Alasce (...). W trakcie tych rozmów strona amerykańska poprosiła nas o dokonanie pewnych kompromisów i okazanie elastyczności (...). Podczas rozmów w Anchorage potwierdziliśmy, że pomimo pewnych komplikacji i trudności dla nas, nadal zgadzamy się z tymi propozycjami - powiedział Putin i dodał, że Ukraina odmówiła przyjęcia tych propozycji.

Uważam, że to jest powód, dla którego pojawiła się nowa, w zasadzie zmodernizowana wersja planu, obecnie obejmująca 28 punktów. Mamy jego tekst - stwierdził.

Prezydent Rosji zagroził również zajęciem kolejnych ziem w Ukrainie, jeśli odrzuci ona plan pokojowy Trumpa.

Jeśli w Kijowie nie chcą omawiać propozycji prezydenta Trumpa (...), to zarówno oni, jak i europejscy podżegacze wojenni powinni mieć świadomość, że wydarzenia, do których doszło w Kupiańsku, będą w sposób nieunikniony powtarzać się na innych odcinkach frontu - oznajmił Putin.

Nawiązał w ten sposób do twierdzenia szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa, że siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Zaprzeczył temu później sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zapewniając, że Kupiańsk nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich.

Co zakłada plan pokojowy?

Plan pokojowy przygotowany przez Stany Zjednoczone zakłada m.in.:

nieprzystąpienie Ukrainy do NATO,

ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy,

stacjonowanie europejskich myśliwców w Polsce,

rezygnację Ukrainy z wielu rodzajów uzbrojenia,

"wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy (bez szczegółów),

oczekiwanie, że Rosja "nie dokona inwazji na swoich sąsiadów",

brak dalszego rozszerzania NATO,

zniesienie sankcji wobec Rosji,

powrót Rosji do G8.