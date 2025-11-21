Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w piątek, że Moskwa otrzymała amerykańską propozycję zakończenia wojny w Ukrainie - poinformowała agencja Reuters. Rosyjski przywódca stwierdził, że plan może stanowić podstawę pokojowego rozwiązania konfliktu.
Władimir Putin poinformował, że Moskwa otrzymała amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy - przekazała agencja Reuters.
Rosyjski przywódca stwierdził również, że plan ten może stanowić podstawę do dalszych działań na rzecz pokoju.
"Uważam, że może on zostać wykorzystany jako podstawa ostatecznego pokojowego porozumienia" - powiedział Putin wysokim rangą urzędnikom.
Dodał również, że plan nie był szczegółowo omawiany z Rosją.
Putin stwierdził, że Ukraina jest przeciwna planowi, ale ani Kijów, ani europejskie mocarstwa nie rozumieją rzeczywistości, że siły rosyjskie posuwają się naprzód na Ukrainie i będą kontynuować ofensywę, jeśli nie zostanie zawarty pokój.
Plan pokojowy prezydenta Trumpa dotyczący rozwiązania sytuacji na Ukrainie był omawiany przed spotkaniem na Alasce (...). W trakcie tych rozmów strona amerykańska poprosiła nas o dokonanie pewnych kompromisów i okazanie elastyczności (...). Podczas rozmów w Anchorage potwierdziliśmy, że pomimo pewnych komplikacji i trudności dla nas, nadal zgadzamy się z tymi propozycjami - powiedział Putin i dodał, że Ukraina odmówiła przyjęcia tych propozycji.
Uważam, że to jest powód, dla którego pojawiła się nowa, w zasadzie zmodernizowana wersja planu, obecnie obejmująca 28 punktów. Mamy jego tekst - stwierdził.
Prezydent Rosji zagroził również zajęciem kolejnych ziem w Ukrainie, jeśli odrzuci ona plan pokojowy Trumpa.
Jeśli w Kijowie nie chcą omawiać propozycji prezydenta Trumpa (...), to zarówno oni, jak i europejscy podżegacze wojenni powinni mieć świadomość, że wydarzenia, do których doszło w Kupiańsku, będą w sposób nieunikniony powtarzać się na innych odcinkach frontu - oznajmił Putin.
Nawiązał w ten sposób do twierdzenia szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa, że siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Zaprzeczył temu później sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zapewniając, że Kupiańsk nadal znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich.
Plan pokojowy przygotowany przez Stany Zjednoczone zakłada m.in.:
- nieprzystąpienie Ukrainy do NATO,
- ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy,
- stacjonowanie europejskich myśliwców w Polsce,
- rezygnację Ukrainy z wielu rodzajów uzbrojenia,
- "wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy (bez szczegółów),
- oczekiwanie, że Rosja "nie dokona inwazji na swoich sąsiadów",
- brak dalszego rozszerzania NATO,
- zniesienie sankcji wobec Rosji,
- powrót Rosji do G8.