Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad alternatywną propozycją dla amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła. Jedno z nich powiedziało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą również udział inne kraje europejskie.

W piątek Wołodymyr Zełenski odniósł się do presji związanej z amerykańską propozycją przyjęcia 28-punktowego planu pokojowego, podkreślając, że nie zdradzi interesów swojego kraju.

W dramatycznym wystąpieniu wideo opublikowanym na Telegramie zaznaczył, że Ukraina znalazła się w jednym z "najtrudniejszych momentów w swojej historii".

Presja na Ukrainę jest jedną z największych - powiedział. Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem - albo utracić godność, albo zaryzykować utratę ważnego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima - najcięższa - oraz dalsze ryzyko. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi - powiedział Zełenski w przemówieniu do narodu.

Zełenski wezwał Ukraińców do jedności, ostrzegając, że Rosja "podejmuje kolejne próby zahamowania procesu pokojowego". Jednocześnie potwierdził gotowość współpracy z USA.