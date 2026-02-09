Dyrektor rosyjskiego Ermitażu, rosyjski bokser, archeolog oraz piosenkarz pop - znaleźli się na "czarnej liście", która ma być częścią 20. pakietu sankcji wobec Rosji. Pakiet ma być przyjęty do 24 lutego, czyli przed 4. rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Lista w sumie obejmuje 30 osób i 64 firmy.

Ermitaż / Wojciech Pacewicz / PAP

Andriej Polakow i Nikołaj Makarow prowadzą wykopaliska na Krymie, by dowieść "odwiecznej rosyjskości" tych ziem. Archeologia jest przez nich wykorzystywana jako narzędzie w imperialnej polityce Kremla. To jest tzw. "archeologia polityczna", która traktuje znalezione artefakty jako "dowód własności" terytorium.

Polakow kieruje Instytutem Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, nadzorował wykopaliska szczególności na terenie antycznego greckiego miasta Chersonez Taeurydzki w latach 2021-2023. "Odpowiada za a niszczenie dziedzictwa kulturowego Ukrainy i legitymizację rosyjskiej okupacji poprzez naukę" - czytamy w uzasadnieniu wpisu jego nazwiska na liście sankcyjnej.

Z kolei Nikołaj Makarow jest dyrektorem Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk. "Zarzuca mu się organizowanie i finansowanie nielegalnych prac archeologicznych na Półwyspie Krymskim po 2014 roku" - czytamy w tekście sankcji.

Dyrektor Ermitażu i współpracownik Putina

Michaił Piotrowski to z kolei wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum Ermitaż i "bliski współpracownik Władimira Putina". Publicznie określił rosyjskie wystawy dzieł sztuki za granicą jako rodzaj "ofensywy kulturalnej" i formę "operacji specjalnej".

"Poparł rosyjskie przepisy umożliwiające włączenie dóbr kultury z ukraińskich muzeów do rosyjskiego Państwowego Funduszu Muzealnego" - czytamy w uzasadnieniu. "Przeprowadził w imieniu Ermitażu nieautoryzowane prace archeologiczne na okupowanym Krymie, realizując w ten sposób cel Kremla, jakim jest legitymizacja roszczeń terytorialnych pod przykrywką pracy naukowej".

Znani sportowcy i piosenkarz

Stanisław Pozdniakow to utytułowany rosyjski szermierz i działacz sportowy, który do końca 2024 roku pełnił kluczową rolę w rosyjskim systemie olimpijskim. Włączył organizacje olimpijskie okupowanych terenów Doniecka i Ługańska do Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Fiodor Czudinow jest byłym bokserem, związany z prokremlowskim klubem motocyklowym Nocne Wilki, który jest znany z aktywnego wspierania polityki Władimira Putin i nazwany jest "strażą Putina". "Bierze udział w prorosyjskich i prowojskowych wydarzeniach dla dzieci i młodzieży w Rosji i na czasowo okupowanych terytoriach" - czytany w uzasadnieniu sankcji.

Na czarnej liście znalazł się także Timati (właściwie : Timur Junusow), rosyjski piosenkarz pop, który występuje na propagandowych wiecach popierających wojnę. Jest on jednym z najbardziej wyrazistych przykładów rosyjskiego celebryty, który związał swoją karierę artystyczną z oficjalną linią polityczną Kremla.

Przyjęcie 20. pakietu sankcji do 24 lutego ma wymiar symboliczny. UE dostrzega niebezpieczeństwo płynące nie tylko ze strony rosyjskiego wojska, ale także z "soft power" - naukowców, artystów i sportowców, którzy ramię w ramię z Putinem pracują nad wymazywaniem ukraińskiej tożsamości.