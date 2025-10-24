Brytyjski minister obrony John Healey w rozmowie z BBC zaalarmował, że liczba rosyjskich jednostek morskich, które zagrażają bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii, wzrosła o 30 procent. "Polujemy na wasze okręty podwodne" - oświadczył, zwracając się do Władimira Putina.

Minister obrony Wielkiej Brytanii zwrócił się do Władimira Putina (zdjęcie poglądowe) / JOE GIDDENS / POOL / PAP/EPA

Brytyjski minister obrony John Healey alarmuje: rośnie rosyjska agresja, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale także bezpieczeństwu całej Europy Zachodniej.

Według brytyjskiego resortu obrony, aktywność rosyjskich okrętów podwodnych na północnym Atlantyku wróciła do poziomu z czasów zimnej wojny.

Minister Healey w rozmowie z BBC podkreślił, że działania brytyjskich sił to jasny sygnał dla Rosji.

Healey podkreśla, że obecnie trwa wzrost "rosyjskiej agresji na całej linii". Zwraca uwagę na to, że dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale także ma wpływ na bezpieczeństwo Europy Zachodniej.

"Rosja rzuca nam wyzwanie"

Zgodnie z informacjami brytyjskiego ministerstwo obrony aktywność rosyjskich okrętów podwodnych na wodach północnego Atlantyku powróciła do poziomu z czasów zimnej wojny. Resort poinformował, że Królewskie Siły Powietrzne (RAF) oraz Królewska Marynarka Wojenna (Royal Navy) zintensyfikowały obserwację tego obszaru ze względu na aktywność rosyjskich łodzi podwodnych.

Samoloty RAF-u wykonują misje niemal codziennie, czasami przez całą dobę. Są one wspierane przez siły innych sojuszników z NATO. Rosja rzuca nam wyzwanie, testuje nas, obserwuje nas. Ale (prowadzenie misji przez brytyjskie) samoloty pozwala nam powiedzieć Putinowi: obserwujemy was, polujemy na wasze okręty podwodne - oznajmił Healey w rozmowie z BBC, w czasie spotkania ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem.

Plany Berlina

Z kolei szef niemieckiego resortu obrony oznajmił, że Północny Atlantyk jest kluczowym regionem. Jest on zagrożony przez rosyjskie okręty podwodne z napędem atomowym. (...) Dlatego musimy wiedzieć, co dzieje się na morzu - oznajmił minister obrony Niemiec. Zapowiedział także, że Niemcy planują częste loty patrolowe z bazy RAF w Lossiemouth.

Niemiecki minister podkreślił, że każdego dnia pojawiają się kolejne dowody na to, że Rosja prowadzi wobec Europy wojnę hybrydową w postaci "fałszywych wiadomości, dezinformacji, zagrożenia dla infrastruktury podmorskiej". Czas, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje - zaapelował. Stacja BBC przypomniała, że w sierpniu 2025 r. samoloty RAF-u, współpracując z amerykańskimi i norweskimi myśliwcami, monitorowały rosyjski okręt podwodny, który śledził amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford podczas ćwiczeń na północnym Atlantyku.