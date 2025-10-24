Po raz pierwszy w Delhi, stolicy Indii, zasiano chmury. Specjalne samoloty rozpyliły w powietrzu substancję, która ma spowodować opady. Lokalne władze mają nadzieje, że kiedy spadnie deszcz, rozproszy on toksyczny smog. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opady pojawią się 29 października. Delhi od lat zmaga się z poważnym zanieczyszczeniem środowiska, wielokrotnie wyższym niż dopuszczalne normy. Stolica liczy sobie aż 30 mln mieszkańców.

W Delhi po raz pierwszy zasiano chmury

W Delhi (Indie) postanowiono zasiać chmury, by wywołać deszcz i rozproszyć toksyczny smog unoszący się nad miastem.

Władze liczą na deszcz 29 października, który ma pomóc oczyścić powietrze po wzroście zanieczyszczeń związanym z hinduskim świętem świateł.

Zasiewanie deszczu: Próba rozproszenia smogu

Władze stolicy Indii - Delhi - zasiały chmury, aby wywołać deszcz. Chodzi o rozpylenie specjalnej substancji, która ma spowodować opady. To była pierwsza taka próba w stolicy Indii - przekazała w piątek agencja AFP.

Przeprowadzono lot testowy, (...) podczas którego odpalono rakiety do zasiewania chmur (...). Lot miał na celu sprawdzenie możliwości zasiewania chmur (...) oraz ocenę możliwości sprzętu do zasiewania i rakiet - oświadczył w czwartek wieczorem Manjinder Singh Sirsa, minister środowiska we władzach Delhi.

Władze miasta liczą, że deszcz spadnie 29 października - pod warunkiem, że nie zmienią się warunki atmosferyczne.

Sztucznie wywołany deszcz miałby rozproszyć toksyczną chmurę smogu, która unosi się nad miastem. W dodatku zanieczyszczenie w Delhi od początku tygodnia zaczęło rosnąć - w związku z obchodami hinduskiego święta świateł. Mieszkańcy odpalają wtedy race i petardy.

Delhi: W czołówce niechlubnego rankingu

Delhi, które zamieszkuje 30 mln osób, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Przyczyniają się do tego fabryki, ruch uliczny i rolnicy, którzy wypalają pola pod nowy zasiew. W dodatku w czasie zimy, przepływy chłodnego i ciepłego powietrza sprawiają, że gęsta czapa smogu nie może się rozproszyć.

Szwajcarska firma IQAir, która monitoruje jakość powietrza na świecie, przekazała, że we wtorek rano poziom niebezpiecznych cząstek PM2,5 w Delhi przekroczył normę 56-krotnie. Z kolei w piątek ten wskaźnik był 24 razy wyższy od dopuszczalnego progu ustalonego przez WHO.

PM2,5 to niebezpieczny pył, którego cząstki mają średnicę nie większą niż 2,5 mikrometra. To nawet 30 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa. Oznacza to, że mogą łatwo przeniknąć do płuc i krwiobiegu.