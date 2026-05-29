Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciele USA, Polski i Ukrainy ostro skrytykowali rosyjskie groźby dalszych ataków na Kijów. Wezwali do przestrzegania prawa międzynarodowego i nieulegania presji Kremla.

Tammy Bruce / Kena Betancur / PAP/EPA

Ambasador RP Krzysztof Szczerski ostrzegł, by nie ulegać rosyjskiemu terrorowi i nie pozwolić na bezkarność Rosji.

Ukraina zapowiedziała zdecydowaną obronę w przypadku ataku ze strony Białorusi.

W czwartek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ odbyła się debata poświęcona rosyjskim bombardowaniom Ukrainy. Zastępczyni ambasadora USA przy ONZ, Tammy Bruce, potępiła rosyjskie działania, określając je jako "niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację".

Odniosła się także do rosyjskich wezwań, by dyplomaci opuścili Kijów w związku z planowanymi "systematycznymi" atakami na miasto . Ostrzegamy Rosję przed przeprowadzaniem tzw. systematycznych ataków na Kijów, które grożą dalszą eskalacją i oddalają perspektywy pokoju - podkreśliła.

Z poważnym zaniepokojeniem odnotowujemy również widoczne lekceważenie przez Rosję ochrony zapewnianej placówkom dyplomatycznym i personelowi na mocy prawa międzynarodowego. (...) Dyplomacja i negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju - dodała.

Mimo to stały przedstawiciel Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia powtórzył w czwartek groźby dalszych ataków na Kijów, twierdząc, że będą one wymierzone w węzły dowodzenia oraz obiekty infrastruktury wojskowej.

"Takie groźby są niedopuszczalne"

Do rosyjskich gróźb odniósł się także ambasador RP przy ONZ, Krzysztof Szczerski. Przypomniał, że Rosja otwarcie zapowiedziała ciągłe i systematyczne ataki na Kijów, jednocześnie wzywając cudzoziemców, w tym personel dyplomatyczny, do opuszczenia miasta.

Takie groźby są niedopuszczalne, a zwłaszcza powtarzane dziś na tej właśnie radzie. Grożenie ambasadom i dyplomatom stanowi rażące naruszenie jednego z najważniejszych traktatów międzynarodowych - Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych - zaznaczył. Jeśli pozwolimy terrorowi ujść bezkarnie, wykroczymy poza same fundamenty tej Rady i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedzialność nie jest opcjonalna, lecz niezbędna - dodał.

Ukraina grozi Białorusi

Ambasador Ukrainy Andrij Melnyk zwrócił uwagę nie tylko na rosyjskie bombardowania, ale także na utratę suwerenności przez Białoruś i ryzyko możliwej inwazji z północy. Podkreślił jednak, że Ukraina jest gotowa do obrony.

Nie powinno być wątpliwości, że Ukraina będzie bronić się w ścisłej zgodności z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Każdy atak z północy wywoła natychmiastową i zdecydowaną odpowiedź, a reżim w Mińsku poniesie druzgocące konsekwencje - zapowiedział ukraiński dyplomata.