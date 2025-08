Niemcy w najbliższych dniach przekażą Ukrainie dwie nowoczesne baterie systemu obrony powietrznej Patriot. To efekt porozumienia z USA, które w zamian dostarczą Berlinowi nowe zestawy przeciwlotnicze.

Niemcy przekażą Ukrainie dwie kolejne baterie systemu Patriot

Ministerstwo Obrony Niemiec poinformowało, że przekazanie Ukrainie dwóch systemów Patriot nastąpi w ramach współpracy z amerykańskimi partnerami.

Szef resortu, Boris Pistorius, podkreślił, że dzięki tej wymianie Niemcy mogą przekazać Ukrainie swoje wyrzutnie i inne elementy systemu, a w zamian otrzymają nowe zestawy od Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowe komponenty systemów Patriot mają trafić do Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy. Wcześniej Berlin deklarował, że nie może przekazać więcej własnych systemów, ponieważ już trzy z dwunastu posiadanych baterii zostały wysłane na Ukrainę. Ostatecznie zdecydowano się na zakup dwóch nowych zestawów w USA z przeznaczeniem dla Kijowa.

Decyzja o przekazaniu systemów Patriot zapadła po rozmowach w ramach NATO. Sekretarz generalny Sojuszu, Mark Rutte, poinformował, że inicjatywę wsparcia Ukrainy nowoczesną obroną powietrzną poparły także m.in. Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Kanada i Litwa.

Systemy Patriot mają kluczowe znaczenie dla ochrony ukraińskiego nieba przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami.

Systemy Patriot to zaawansowane amerykańskie systemy obrony powietrznej, przeznaczone do zwalczania rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz samolotów przeciwnika. Oficjalna nazwa to MIM-104 Patriot. System został opracowany przez firmę Raytheon i jest używany przez wiele państw NATO, w tym Polskę, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Patrioty uznawane są za jeden z najskuteczniejszych na świecie środków w zakresie obrony powietrznej. Jego zadaniem jest ochrona strategicznych obiektów, miast i infrastruktury przed atakami z powietrza. W ostatnich latach systemy Patriot odegrały kluczową rolę m.in. w obronie Ukrainy przed rosyjskimi atakami rakietowymi.