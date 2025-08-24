Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Kanady Markiem Carneyem w ukraińskiej stolicy w mało dyplomatycznych słowach odniósł się do kwestii ataków, jakie przeprowadza Kijów w głębi terytorium Rosji. "Ukraina używa własnej broni do atakowania Rosji na dalekich odległościach i nie pyta o zgodę Stanów Zjednoczonych" - oświadczył w Dniu Niepodległości Ukrainy.
Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości 24 sierpnia, a więc dzień po święcie flagi Ukrainy. Ma to związek z rocznicą proklamowania aktu niepodległości, co nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku. Z tej okazji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował filmik, w którym podkreślił, że Ukraina nie przegrała wojny z Rosją i nie jest ofiarą, lecz wojownikiem.
Przemawiając na Majdanie Niepodległości w Kijowie, Zełenski zapewnił, że Ukraina pozostaje silnym sojusznikiem Europy i wierzy w odzyskanie jedności oraz pokój na całym swoim terytorium.