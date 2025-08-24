W 34. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy Papież Leon XIV wysłał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - informuje Vatican News. Zapewnia go w nim o modlitwie za cierpiący naród ukraiński.

Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości, ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.

Papież pisze list

"Z sercem zranionym przemocą, która pustoszy waszą ziemię, zwracam się do was w dniu waszego święta narodowego. Pragnę was zapewnić o mojej modlitwie za naród ukraiński cierpiący z powodu wojny - szczególnie za tych, którzy zostali zranieni na ciele, za osieroconych po stracie bliskich oraz za tych, którzy zostali pozbawieni swoich domów" - napisał Papież do prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Niepodległości. 

"Niech sam Bóg ich pocieszy; niech umocni rannych i obdarzy wiecznym odpoczynkiem zmarłych. Błagam Pana, aby poruszył serca ludzi dobrej woli, by ucichł huk oręża i ustąpił miejsca dialogowi, otwierając drogę do pokoju dla dobra wszystkich. Powierzam wasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju" - dodał Ojciec Święty.

Wołodymyr Zełenski odpowiedział na platformie X, że jest wdzięczny papieżowi za wsparcie.

„Jestem szczerze wdzięczny Jego Świątobliwości za jego głębokie słowa, modlitwę i uwagę poświęconą narodowi Ukrainy w trakcie wyniszczającej wojny. Wszystkie nasze nadzieje i wysiłki są skierowane na osiągnięcie przez nasz naród długo oczekiwanego pokoju. Aby dobro, prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Doceniamy moralne przywództwo i apostolskie wsparcie” – napisał Zełenski.

Uroczystości w Kijowie

Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy Keith Kellogg wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy, które odbyły się w niedzielę na placu Sofijskim w Kijowie.

Kellogg pojawił się na głównej trybunie uroczystości, gdzie stał obok szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka.

Głównym gościem uroczystości był premier Kanady Mark Carney, który przybył do Kijowa porannym pociągiem z Polski. Jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana.