W 34. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy Papież Leon XIV wysłał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - informuje Vatican News. Zapewnia go w nim o modlitwie za cierpiący naród ukraiński.

Papież wysłał list do ukraińskiego przywódcy / Vatican News /

Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości, ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.

Papież pisze list

"Z sercem zranionym przemocą, która pustoszy waszą ziemię, zwracam się do was w dniu waszego święta narodowego. Pragnę was zapewnić o mojej modlitwie za naród ukraiński cierpiący z powodu wojny - szczególnie za tych, którzy zostali zranieni na ciele, za osieroconych po stracie bliskich oraz za tych, którzy zostali pozbawieni swoich domów" - napisał Papież do prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Niepodległości.

"Niech sam Bóg ich pocieszy; niech umocni rannych i obdarzy wiecznym odpoczynkiem zmarłych. Błagam Pana, aby poruszył serca ludzi dobrej woli, by ucichł huk oręża i ustąpił miejsca dialogowi, otwierając drogę do pokoju dla dobra wszystkich. Powierzam wasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju" - dodał Ojciec Święty.

Wołodymyr Zełenski odpowiedział na platformie X, że jest wdzięczny papieżowi za wsparcie.

„Jestem szczerze wdzięczny Jego Świątobliwości za jego głębokie słowa, modlitwę i uwagę poświęconą narodowi Ukrainy w trakcie wyniszczającej wojny. Wszystkie nasze nadzieje i wysiłki są skierowane na osiągnięcie przez nasz naród długo oczekiwanego pokoju. Aby dobro, prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Doceniamy moralne przywództwo i apostolskie wsparcie” – napisał Zełenski.