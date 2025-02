Maszyny B-52-H Stratofortress często są wykorzystywane do misji odstraszających. Choć zostały wprowadzone do służby w latach 50. XX wieku, nadal są kluczowym elementem floty bombowców strategicznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, zdolnym do przenoszenia ładunków konwencjonalnych i nuklearnych na odległości wielu tysięcy kilometrów.

Przelot maszyn szpiegowskich

Tego samego dnia - również w okolicach Królewca - pojawił się amerykański samolot szpiegowski Bombardier Challenger 650 wyposażony w służący do elektronicznego nadzoru system ARTEMIS. Po wykonaniu misji powrócił do swojej bazy w Konstancy w Rumunii nad Morzem Czarnym.

Samoloty te, zbudowane na bazie komercyjnych odrzutowców, są wyposażone w systemy zbierania informacji wywiadowczych (SIGINT). Służą one do monitorowania komunikacji wroga i innych działań elektronicznych.

Z kolei w pobliżu granicy Polski z Białorusią misję przeprowadził samolot Szwedzkich Sił Powietrznych Gulfstream Korpen, również przeznaczony do elektronicznego nadzoru.

"Trzy lata po rosyjskiej inwazji i w trakcie kryzysu w stosunkach między administracją Donalda Trumpa, Europą i Ukrainą, tego typu działania są najlepszą odpowiedzią, jaką NATO może zaoferować Rosji i jej imperialistycznym ambicjom wobec państw sąsiednich i nie tylko" - skomentował poniedziałkowe misje lotnicze wspomniany portal Itamilradar.