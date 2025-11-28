Zmasowane ataki na cele wojskowe i infrastrukturę w Rosji i na okupowanym Krymie przeprowadziła ostatniej nocy armia Ukrainy. Jednym z głównych celów była rafineria w Saratowie.

Ukraińcy uderzają w cele w Rosji i na okupowanym Krymie (Zdjęcie ilustracyjne) / Handout/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/AFP / East News

Ukraińska armia zaatakowała ostatniej nocy rafinerię w Saratowie w Rosji, powodując eksplozje i pożar.

Uderzono także w lotnisko w Sakach na Krymie, niszcząc magazyny dronów i systemy obrony przeciwlotniczej.

Celem ataków były również rosyjskie magazyny paliw oraz rejony koncentracji wojsk w okupowanych obwodach donieckim i ługańskim.

O atakach poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według oficjalnego komunikatu, jednym z głównych celów była rafineria w Saratowie, w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ten produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej napędowy i mazut, które wykorzystywane są do zaopatrywania rosyjskiej armii.

W wyniku ostrzału na terenie rafinerii doszło do serii eksplozji, po których wybuchł pożar. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.