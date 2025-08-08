Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys wezwał do czerpania z ukraińskich doświadczeń w zakresie wzmacniania obrony powietrznej i przeciwdziałania rosyjskim dronom. Podkreślił także konieczność zacieśnienia współpracy regionalnej w obliczu zagrożeń płynących z wojny w Ukrainie. Swoje uwagi przedstawił w trakcie spotkania online z przedstawicielami z Polski, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.

Litewski minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys podczas piątkowego spotkania online z ministrami z Polski, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy podkreślił, że "wzmacnianie obrony powietrznej i zdolności antydronowych to wyzwanie, które wymaga skoordynowanych wysiłków regionalnych". Jak dodał: "w tej dziedzinie moglibyśmy skorzystać z doświadczenia i najnowszej wiedzy Ukrainy" - mówił cytowany przez serwis LRT.

Budrys ostrzegł, że ochrona przestrzeni powietrznej to obecnie paląca kwestia dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO oraz ich sąsiadów, ponieważ skutki wojny Rosji przeciwko Ukrainie "zagrażają bezpieczeństwu naszych obywateli i kluczowej infrastruktury".

Wcześniej w tym tygodniu minister rozmawiał z nowym sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte, o incydentach z udziałem dronów, które w ostatnim czasie naruszyły litewską przestrzeń powietrzną. 

Rosyjskie drony wlatują na Litwę

28 lipca dron Gerbera z dwoma kilogramami materiałów wybuchowych przekroczył granicę Litwy i wylądował na poligonie wojskowym w rejonie Jonavy. 

Było to już drugie takie naruszenie z terytorium Białorusi w ciągu miesiąca - poprzedni incydent miał miejsce 10 lipca. Według litewskich wojskowych oba drony zostały przeorientowane na Litwę przez specjalistów walki elektronicznej, choć badane są także inne możliwości.

Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė i minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys odnieśli się do tej kwestii podczas wtorkowej konferencji prasowej, oświadczając, że wysłali wspólny list do Sekretarza Generalnego NATO Marka Ruttego, w którym proszą o dodatkowe wsparcie obrony powietrznej. Chodziłoby o rozmieszczenie w kraju graniczącym z Rosją dodatkowych systemów przechwytujących. Ministrowie zaapelowali też do NATO o wdrożenie nowych technologii, służących do wykrywania i neutralizowania dronów.

Podczas piątkowego spotkania, zorganizowanego z inicjatywy Kijowa, ministrowie omawiali także wsparcie dla Ukrainy, bezpieczeństwo energetyczne, przeciwdziałanie rosyjskim działaniom destabilizującym w Europie oraz kwestie związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej.