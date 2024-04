15:57

Norwegia planuje zwiększyć wydatki na obronność.

14:36

Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że jej biuro w Pokrowsku na wschodzie Ukrainy zostało zbombardowane i zniszczone. W ataku rannych zostało pięciu cywilów.

"Nasz zespół jest bezpieczny. Pięciu cywilów, którzy znajdowali się w pobliżu, zostało rannych" - poinformowała organizacja w komunikacie przesłanym PAP. Do ataku doszło ok. godz. 3 rano.

Pokrowsk leży w obwodzie donieckim na terytorium kontrolowanym przez Kijów. Działalność Lekarzy bez Granic skupia się tam na pomaganiu miejscowej ludności.

"Lekarze bez Granic wzywają do poszanowania budynków organizacji, ludności cywilnej, pracowników humanitarnych oraz systemu opieki zdrowotnej" - podkreślono.

Władze obwodowe donosiły w piątkowym komunikacie, że w ostrzałach ucierpiało pięciu cywilów, w tym 14-latek, a 17 domów zostało uszkodzonych. Prokuratura, która już zaczęła śledztwo, powiadomiła, że poszkodowani to członkowie jednej rodziny.

Władze obwodu poinformowały też o dwóch rannych i dwóch osobach, które zginęły w wyniku ostrzału w miejscowości Nju-Jork.

13:36

Rosja odcięła się od zarzutów o przyszłe próby sabotażu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Takie wrogie działania Moskwy, mające dotyczyć sfery informacyjnej, zapowiadał Emmanuel Macron.

Jako "całkowicie bezpodstawne" określił je Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla zaprzeczył także twierdzeniom czeskiego ministra transportu Martina Kupki, który powiedział "Financial Times", że Rosja próbowała sabotować unijne sieci kolejowe poprzez zakrojoną na szeroką skalę kampanię hakerską.

"Są to oskarżenia absolutnie bezpodstawne zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku. Często się je słyszy, ale nigdy nie są poparte żadnymi odpowiednimi dowodami ani argumentacją. Absolutnie nie akceptujemy takich oskarżeń" - powiedział Pieskow.

Prezydent Francji ostrzegał, że Rosja zechce wykorzystać w walce informacyjnej nadchodzące igrzyska.

Macron przyznał, że Rosja "każdego dnia karmi się faktem, że nie mogliśmy zrobić tego czy tamtego".

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.

12:57

Litwa zakupi około 3 tys. dronów dla Ukrainy oraz opracuje specjalny programu rehabilitacji dla rannych ukraińskich żołnierzy, przeznaczając na ten cel 15 mln euro - ogłosiła premier Ingrida Szimonyte.

11:25

Od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Rosja znacjonalizowała ok. 180 przedsiębiorstw o wartości ok. 11,5 mld dolarów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

11:13

W Charkowie ukończono budowę pierwszej podziemnej szkoły - poinformowały władze drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie. Wcześniej wobec rosyjskich ataków lekcje przeprowadzano w korytarzach metra. Szkoła jest pierwszą inwestycją zaplanowaną dla zaspokojenia potrzeb uczniów w czasie wojny.



10:39

W piątek w Wilnie odbędą się konsultacje przedstawicieli komisji rolnictwa Polski, Litwy i Ukrainy - przekazał PAP szef sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Mirosław Maliszewski (PSL-TD). W spotkaniu ze strony polskiej oprócz niego weźmie w nich udział wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.



09:56

Ataki na rafinerie naftowe w Rosji są formą bezpośredniej komunikacji z Rosjanami, którzy powinni zrozumieć, że muszą ponieść koszty agresji przeciwko Ukrainie - powiedział w rozmowie z estońską telewizją ERR ukraiński premier Denys Szmyhal.



09:30

Ukraińska armia przeprowadziła zmasowany atak dronami na rosyjskie lotnisko wojskowe koło Rostowa. Użyła kilkudziesięciu bezzałogowców. Świadkowie mówią o mniej więcej 60 wybuchach.

09:28

Gubernator obwodu murmańskiego na północnym zachodzie Rosji trafił do szpitala po tym, jak został napadnięty i dźgnięty nożem. Według śledczych napastnik to lokalny mieszkaniec, który miał zaatakować z pobudek osobistych.



09:27

Wojska rosyjskie wkroczyły na przedmieścia Czasiw Jaru, miasta w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformowały w piątek rosyjskie media, powołując się na lokalne władze okupacyjne. Walki trwają, ale Rosjanie nie weszli na peryferia miasta - przekazał rzecznik ukraińskiego wojska.

"Tam panuje bardzo trudna sytuacja, trwają walki, ale ich (Rosjan) tam nie ma, (...) nie wierzcie rosyjskim informacjom" - powiedział agencji Reutera Andrij Zadubinnyj, rzecznik wschodniego dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czasiw Jar znajduje się ok. 10 kilometrów na zachód od Bachmutu, przy drodze do Konstantynówki, z której ciąg mniejszych miejscowości prowadzi do Kramatorska i Słowiańska - ważnych ośrodków obwodu donieckiego pozostających pod kontrolą Ukrainy. Miasteczko jest silnie ufortyfikowane i mieści ważny garnizon ukraińskiego wojska.

09:26

Siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę w nocy z czwartku na piątek 13 dronami Shahed oraz pięcioma pociskami rakietowymi; udało się zestrzelić wszystkie drony - powiadomiły ukraińskie Siły Powietrzne.



09:25

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczył w wywiadzie dla portalu Politico, że w maju lub czerwcu Rosja prawdopodobnie przeprowadzi dużą ofensywę na Charków. Zaapelował też do Donalda Trumpa i republikanów, by wzorowali się na Ronaldzie Reaganie, który "walczył z imperium zła".



09:24

Zbiegły mołdawski oligarcha Ilan Sor przy wsparciu Moskwy nielegalnie finansuje prorosyjskie siły polityczne, dążąc do zdestabilizowania sytuacji w kraju m.in. w związku z jesiennymi wyborami prezydenckimi - mówi w rozmowie z PAP analityk Andrei Curararu.

09:23

Problemy ze zdrowiem psychicznym, stres, ataki paniki, depresja - tak stan wielu uchodźców wojennych z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, opisano we włoskim piśmie "La Civilta Cattolica". Raport powstał na podstawie analiz sytuacji podopiecznych jezuickiego centrum pomocy dla uchodźców w Polsce.