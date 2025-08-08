4-letnie dziecko zostało ciężko pogryzione przez psa sąsiada w jednej z miejscowości w gminie Rejowiec w województwie lubelskim. "Ratownicy zastali dziewczynkę z częściowo zdjętą skórą głowy" - podała w piątek Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie. 4-latka przebywa w szpitalu.

Lubelskie: Pies pogryzł 4-latkę. Ciężko ranne dziecko w szpitalu / Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ /

Do wstrząsającego zdarzenia w powiecie chełmskim w Lubelskiem - o którym dziś poinformowały służby - doszło w czwartek.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z zespołami ratowników, musiały interweniować w jednej z miejscowości w gminie Rejowiec. 4-letnie dziecko zostało tam pogryzione przez psa sąsiada.

"Ratownicy zastali dziewczynkę z częściowo zdjętą skórą głowy. Na rany założono opatrunki i podano leki przeciwbólowe" - podała Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Mała pacjentka została przetransportowana do szpitala.

"Trzymamy kciuki za zdrowie dziewczynki" - dodali ratownicy.