Jest kolejna inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karola Nawrockiego. Tym razem chodzi o zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Polityk podpisał stosowny projekt w piątek w Kolbuszowej (woj. podkarpackie).

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami w Kolbuszowej / Jacek Skóra / RMF FM

To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Obie inicjatywy są częścią "Planu 21", ogłoszonego przez Nawrockiego w marcu na konwencji w podwarszawskich Szeligach.

Wśród zawartych w nim propozycji były również m.in. obniżka VAT i "sprawiedliwa waloryzacja emerytur". Prezydent obiecuje zwaloryzować emerytury o kwotę minimum 150 zł i utrzymywać waloryzację zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Jak Karol Nawrocki patrzy na kwestię zakładania rodziny?

To nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych - przekonywał nowy prezydent po podpisaniu inicjatywy ustawodawczej. Zadeklarował, że tak będzie wyglądać cała jego prezydentura.

Zaznaczył, że w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Nawrocki zauważył też, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, za który - jego zdaniem - nie jest odpowiedzialna żadna z partii politycznych, ale m.in. "presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin".

Jak mówił Nawrocki, nie jest sprawą prezydenta, żeby "recenzował" decyzje obywateli, którzy nie zakładają rodzin. Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny, muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera - podkreślił.

W poniedziałek kolejna inicjatywa prezydenta

Karol Nawrocki zapowiedział w piątek, że w poniedziałek do Sejmu trafi jego inicjatywa ws. podwyższenia II progu podatkowego do 140 tys. zł.

Musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni - mówił prezydent, ogłaszając decyzję. Zdaniem prezydenta II próg podatkowy należy podnieść ze 120 tys. zł do 140 tys. zł, aby "nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami" osób ambitnych.

Podwyższenie II progu podatkowego to - podobnie jak zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci - element "Planu 21".