"Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskich łączności wojskowych" - to słowa Elona Muska skierowane w odpowiedzi do Radosława Sikorskiego. Wicepremier i szef MSZ wcześniej zwrócił się publicznie do Elona Muska, właściciela SpaceX, z pytaniem, dlaczego nie powstrzymuje Rosji przed wykorzystywaniem systemów satelitarnych Starlink w atakach na Ukrainę.

Radosław Sikorski (L, fot. Anita Walczewska/East News), Elon Musk (P, FABRICE COFFRINI/AFP/East News) / East News

Musk obelżywie o Sikorskim

Na platformie X doszło do kolejnej ostrej wymiany zdań między wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem, miliarderem i właścicielem m.in. SpaceX.

Początkowo Sikorski zapytał publicznie Muska, dalszego nie powstrzyma Rosji przed wykorzystywaniem systemu Starlink w atakach na Ukrainę. Starlink to system, który dostarcza m.in. łączność internetową za pomocą satelitów. Opracowała go i produkuje spółka będąca własnością SpaceX.

"Hej, wielki człowieku (ang. big man), @elonmusk, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do celowania w ukraińskie miasta?" - napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X. "Zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce" - podkreślił Sikorski.