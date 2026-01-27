Szef resortu obrony Ukrainy podczas wydarzenia "Armia Dronów 2025" ogłosił znaczący sukces w walce z Rosjanami. "W ubiegłym roku dzięki systemowi Armia Dronów zlikwidowano około 240 tysięcy rosyjskich żołnierzy" - przekazał Mychajło Fedorow. Podkreślił, że system ten doprowadził do przełomu na polu walki.

Operator drona (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Fedorow cytowany w poniedziałek wieczorem przez agencję Interfax podał szczegóły sukcesów, jakie przyniosło wdrożenie systemu Armia Dronów.

W 2025 roku odnotowano łącznie 819 737 trafień potwierdzonych nagraniami wideo. Najwięcej dotyczyło siły żywej przeciwnika - niemal 240 tys. Zarejestrowano także 62 tysięcy trafień w lekki sprzęt, 29 tysięcy w sprzęt ciężki oraz 32 tysięcy w uderzeniowe i rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne - powiedział szef resortu obrony.

Dodał, że po raz pierwszy Ukraina uzyskała realne, zweryfikowane dane z pola walki, które można wykorzystywać do podejmowania decyzji zarządczych. Kontynuujemy rozwój programu i jeszcze w tym roku dodamy nowe kierunki: będziemy przyznawać punkty także za działania obrony powietrznej i lotnictwa wojskowego przeciwko wrogim dronom oraz nagradzać snajperów za ich pracę - zaznaczył Fedorow.

Ukraina uruchomiła system Armia Dronów w lipcu 2022 roku. W ciągu półtora roku przekształcił się on z projektu UNITED24 w zakrojony na szeroką skalę program rządowy. Z kolei w 2023 roku w ramach projektu zakontraktowano ponad 300 tys. bezzałogowych statków powietrznych. Aż 90 procent z nich to drony produkcji ukraińskiej.

6 lutego 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk - Sił Systemów Bezzałogowych. Wówczas Zełenski wyznaczył cel: milion dronów FPV. Fedorow dodał, że jednym z celów Armii Dronów jest zwiększenie zasięgu rażenia, aby przerwać logistykę przeciwnika i likwidować operatorów rosyjskich dronów.