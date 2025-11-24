Pauline Hanson, senator prawicowej australijskiej partii Jeden Naród, wywołała polityczny skandal, pojawiając się na sali obrad parlamentu w burce. Zarzucono jej rasizm i islamofobię. Z powodu jej zachowania wstrzymano obrady.

Wideo youtube

Hanson jest liderką antyimigranckiej partii. Od lat stara się o wprowadzenie zakazu noszenia burek i zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Gdy więc w poniedziałek uniemożliwiono jej przedłożenie senackiego projektu ustawy zakazującej noszenia tradycyjnych muzułmańskich strojów i innych nakryć twarzy, postanowiła pokazać się w burce. Później nie chciała jej zdjąć, więc obrady zostały chwilowo wstrzymane. Zdjęcia i filmiki pokazujące senator w muzułmańskim stroju i szpilkach obiegły internet.

Zachowanie Hanson natychmiastową reakcję innych polityków. Ubiór może być wyborem senatorów, ale rasizm nie powinien być wyborem Senatu. To rasistowska senator, która nawet się nie kryje ze swoim rasizmem i islamofobią - powiedziała australijska senator Partii Zielonych Mehreen Faruqi, pierwsza muzułmanka wybrana do izby wyższej parlamentu Australii.

Fatima Payman, inna muzułmańska parlamentarzystka, nazwała sytuację "haniebną" i oskarżyła Hanson o "brak szacunku wobec muzułmanów, muzułmańskich Australijczyków".