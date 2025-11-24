​Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się w poniedziałek do kontrowersyjnego wpisu, jaki w niedzielę zamieścił izraelski instytut Jad Waszem. "Jeżeli naród żydowski chce być szanowany, to musi szanować inne narody, w tym naród polski" - stwierdził. Podkreślił, że ambasador Izraela w Polsce musi się wytłumaczyć ze wpisu tego wpisu. "A najlepiej, gdyby ten wpis został zmieniony" - dodał.

Marszałek Sejmu reaguje na wpis izraelskiej organizacji Jad Waszem (zdjęcie poglądowe) / Wojciech Olkusnik / East News

W niedzielę izraelski instytut Jad Waszem opublikował na platformie X wpis, w którym stwierdził, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich opaski.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał ambasadora Izraela do MSZ, domagając się wyjaśnień.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Polska oczekuje szacunku i zaapelował o sprostowanie wpisu.

Do spotkania z ambasadorem Izraela w MSZ ma dojść we wtorek.

Jad Waszem (Yad Vashem) napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

"23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Przesłanie marszałka Czarzastego do Jad Waszem

Czarzasty został zapytany w poniedziałek wieczorem w Polsat News czy to, co zrobiło Jad Waszem "to był przypadek, czy świadome kłamstwo". Mam takie przesłanie w tej sprawie twarde i bez żadnego uśmiechu na ustach: Jeżeli naród żydowski chce być szanowany, to my wymagamy tego, żeby inne narody w tym polski też był szanowany - podkreślił marszałek.

Czarzasty dobrze ocenił reakcje szefa MSZ Radosława Sikorskiego i premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Uprzejmie informuję, że moje stanowisko jest tak samo jasne - to jest zła wypowiedź, z tego musi się ambasador (Izraela w Polsce - przyp. RMF FM) wytłumaczyć, a najlepiej, tak nawiasem, żeby po prostu ten wpis został zmieniony - powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty podkreślił, że obserwuje to, co w stosunku do narodu żydowskiego robi europoseł Grzegorz Braun. I tak samo to potępiam, jak złe gesty Jad Waszem w stosunku do narodu polskiego. Trzeba być w tej sprawie uczciwym. Jedna i druga rzecz bardzo mi się nie podoba - ocenił marszałek Sejmu.

Ambasador Izraela w Polsce wezwany do MSZ

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał w poniedziałek, że wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce, w związku z tym, że niedzielny "wprowadzający w błąd wpis" opublikowany przez Jad Waszem nie został poprawiony. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował natomiast, że do spotkania dojdzie we wtorek.

Reakcja premiera. "Kompromitacja"

Premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Angoli, pytany w poniedziałek o wpis Jad Waszem, ocenił, że wygląda to "nawet nie na błąd, tylko na złą wolę kogoś, kto zredagował ten tekst". Jest (on) tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami rzeczywiście ręce opadają - dodał szef rządu.

Mam nadzieję, że ta kompromitacja Jad Waszem, bo tak muszę to nazwać, w tym konkretnym przypadku obudzi jakoś ich uwagę i sumienie i nie będą więcej takich głupot robić - podkreślił.

Natomiast wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że wpis jest "skandaliczny" i "wynika z niezrozumienia historii Europy i świata". Warto by było, żeby historycy z Jad Waszem dokształcili się z historii Europy i zdawali sobie sprawę, że (...) decyzje dotyczące społeczności żydowskiej były podejmowane nie przez polską władzę, a przez władzę nazistowską, bo wtedy Niemcy pod flagą partii nazistowskiej rządzili w Europie - podkreślił.

Muzeum Auschwitz-Birkenau: Polska była wówczas pod niemiecką okupacją

Na wpis Jad Waszem zareagowało też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło go jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość" podaną przez instytut. Według Muzeum Jad Waszem powinno być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

Także Instytut Pamięci Narodowej oświadczył, że brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Jad Waszem.

Jad Waszem, będący Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar z tego okresu.