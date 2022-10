Siły ukraińskie dokonały największego przełamania frontu na południu kraju od początku wojny, szybko posuwając się wzdłuż rzeki Dniepr. Administracja USA opracowuje odpowiedzi na szereg nuklearnych scenariuszy na Ukrainie, do których może posunąć się Rosja, od użycia taktycznej broni jądrowej po atak na elektrownię atomową - podała CNN. Wydarzenia z 223. dnia rosyjskiej inwazji mamy dla Was w naszym raporcie z 04.10.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony kościół w obwodzie charkowskim / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

06:08

Liczba sprzedanych biletów lotniczych w jedną stronę z Rosji wzrosła o 27 proc. w tygodniu od 21 września, gdy Władimir Putin ogłosił pierwszą mobilizację od czasu II wojny światowej, poinformowała we wtorek kampania ForwardKeys zajmująca się analizami ruch lotniczego.



"Liczby te są dość niezwykłe i korelują z informacjami o nagłym wzrostu sprzedaży biletów" - powiedział Olivier Ponti, wiceprezes ds. analiz ForwardKeys.



Sześćdziesiąt procent biletów zakupionych w tygodniu ogłoszenia mobilizacji miało datę wyjazdu w ciągu najbliższych 15 dni. Firma poinformowała, że średni czas realizacji wyjazdu skrócił się z 34 do 22 dni.





05:45

Moskwa nie ma planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk tych, którzy uciekli lub zostali wcieleni do wojska, pisze Politico.



Prezydent Rosji Władimir Putin najprawdopodobniej zdoła zmobilizować 300 tys. rezerwistów na wojnę w Ukrainie. Ale od czasu ogłoszenia mobilizacji do Gruzji i Kazachstanu wyjechało już ok. 360 tys. mężczyzn. Mówiąc najprościej, im bardziej Kreml się zmobilizuje, tym więcej mężczyzn będzie próbowało opuścić kraj, a to ma ogromne konsekwencje dla gospodarki.



Mężczyźni, którzy teraz opuszczają Rosję, są w wieku produkcyjnym - ich wyjazd to ogromna strata dla sił zbrojnych.

05:28

Premier Elisabeth Borne ogłosiła przed Zgromadzeniem Narodowym projekt ustawy o pomocy finansowej od końca listopada dla francuskich gospodarstw domowych, które przyjmują ukraińskich uchodźców wojennych.



Premier z zadowoleniem przyjęła przyjęcie we Francji ponad 100 tys. Ukraińców, w tym 19 tys. dzieci w wieku szkolnym.

"Chcę oddać hołd (...) i podziękować wszystkim społecznościom, które się mobilizują, organizują i pozwalają na przyjmowanie i kształcenie ukraińskich uchodźców. Ich zaangażowanie jest cenne i zdecydowane" - powiedziała Borne podczas debaty parlamentarnej na temat sytuacji na Ukrainie i jej reperkusjach we Francji.

05:16

Rosja musi zaprzestać prowadzenia agresywnej wojny i wycofać swoje wojska. Jeśli Ukraina przestanie się bronić, zostanie zniszczona. powiedział wicekanclerz Austrii, lider partii "Zieloni" Werner Kogler w Radzie Narodowej , donosi Ukrinform.



Wicekanclerz Austrii mówił również w swoim przemówieniu o "potwornej agresywnej wojnie ", jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Według niego w takiej sytuacji nie można stać z boku i być neutralnym.



"Kto to obserwuje i nic nie robi, staje się współwinnym masowych morderstw, gwałtów i porwań! Tu nie może być neutralności" - stwierdził.

05:06

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował na Twitterze, by nie używać słowa "pokój" do maskowania aprobaty dla armii rosyjskiej, która nadal popełnia zbrodnie wojenne na Ukraińcach. Post pojawił się w odpowiedzi na "pokojowe" propozycje Elona Muska.



"Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi - rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem - nie powinni zakrywać słowem "pokój" słów "Niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińcy i zdobywają jeszcze więcej terytoriów", napisał Kuleba.

05:00

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego doradca Mychajło Podolak starli się na Twitterze z Elonem Muskiem, gdy amerykański miliarder zaproponował nowe referendum, pod nadzorem ONZ, w sprawie ukraińskich terytoriów, pozostawienie Rosji Krymu i "status neutralny" dla Ukrainy.

Musk zaproponował też osobom śledzącym go na Twitterze, by zagłosowały w sprawie jego planu pokojowego.

Zełenski zareagował na to propozycją, by użytkownicy Twittera odpowiedzieli na pytanie "Którego Elona Muska wolą, tego który popiera Ukrainę, czy tego który popiera Rosję?"

Z kolei Podolak napisał w swoim tweecie, że ma "lepszy plan pokojowy", zgodnie z którym należy "wyzwolić terytoria ukraińskie włącznie z anektowanym Krymem", doprowadzić do demilitaryzacji Rosji i pozbawienia jej broni nuklearnej oraz postawić przed sądem zbrodniarzy wojennych.