Agencja Associated Press i brytyjski dziennik „The Times” donoszą, że Ukraina dołączy do grona kandydatów do organizacji piłkarskich mistrzostw świata. Zostanie to oficjalnie ogłoszone w środę.

Według źródeł, Ukraina ma dołączyć do Hiszpanii i Portugalii, które starają się o organizację piłkarskich mistrzostw świata w 2030 roku. Wszystko ma zostać oficjalnie ogłoszone w siedzibie UEFA w Nyonie. Prezes ukraińskiej federacji piłkarskiej potwierdził AP, że wybiera się do Szwajcarii, ale odmówił potwierdzenia tej informacji. W 2012 r. Ukraina razem z Polską organizowała piłkarskie mistrzostwa Europy. Wtedy mecze były rozgrywane w Kijowie, Lwowie, Doniecku i Charkowie. Obecnie dwa ostatnie miasta to teren działań wojennych. FIFA nie podała jeszcze formalnie harmonogramu wyboru gospodarza mistrzostw w 2030 roku, ale obiecała, że decyzja zapadnie w 2024 r. Głosowanie obejmie wszystkie federacje piłkarskie zrzeszone w organizacji. Rywale z Ameryki Południowej i Azji Według oczekiwań, europejska kandydatura trzech państw zmierzy się z propozycją zorganizowania mundialu w 4 krajach Ameryki Południowej: Argentynie, Chile, Paragwaju i Urugwaju. Za tym wariantem może przemawiać fakt, że równo 100 lat wcześniej właśnie w Urugwaju zorganizowano pierwsze mistrzostwa świata. W grze o organizację mundialu pozostawać ma jeszcze Arabia Saudyjska, która chce zorganizować turniej razem z Egiptem i Grecją. Nie jest jednak jasne, czy europejska federacja zaakceptuje Grecję w konkurencyjnej kandydaturze. Przypomnijmy, że od 2026 r. piłkarskie mistrzostwa świata zostały przez FIFA powiększone do 48 uczestników. Pierwsza edycja z tej serii odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Ostatni europejski mundial odbył się w 2018 roku, a jego organizatorem była Rosja.