Rosjanie twierdzą, że helikopter, którym podróżował Władimir Putin, znalazł się na celowniku ukraińskich dronów. Rzekomy atak na śmigłowiec prezydenta Federacji Rosyjskiej miał nastąpić, gdy wizytował on obwód kurski.

Władimir Putin pod "ostrzałem" / AFP/EAST NEWS / Shutterstock

Rosyjskie media informują, że helikopter z Władimirem Putinem na pokładzie był celem ataku ukraińskich dronów podczas jego wizyty w obwodzie kurskim 20 maja.

Putin miał podróżować śmigłowcem Mi-17, wyposażonym w zaawansowane systemy obronne, jednak eksperci podkreślają, że te środki mogą nie wystarczyć przeciwko skoordynowanym atakom dronów.

Informacja o rzekomym ataku na śmigłowiec Putina może być elementem rosyjskiej propagandy mającej na celu poprawę wizerunku prezydenta, przedstawiając go jako lidera aktywnie uczestniczącego w działaniach wojennych.

Podobne narracje propagandowe były już wcześniej wykorzystywane przez Kreml. Poniżej przeczytasz o jednej z najbardziej absurdalnych.

Śmigłowiec prezydenta Rosji Władimira Putina znajdował się w epicentrum odpierania szeroko zakrojonego ataku ukraińskich dronów podczas jego wizyty w obwodzie kurskim 20 maja - przekazał cytowany przez rosyjską agencję TASS dowódca dywizji obrony powietrznej Jurij Daszkin.

Był praktycznie w samym epicentrum odpierania zakrojonego na szeroką skalę ataku wrogich dronów. Intensywność ataku podczas lotu samolotu z Naczelnym Dowódcą nad terytorium obwodu kurskiego znacznie wzrosła. Dlatego jednocześnie prowadziliśmy walkę obrony powietrznej i zapewniliśmy bezpieczeństwo lotu prezydenckiego śmigłowca - mówił Daszkin w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Rossija-24.

Dodał, że dron został wykryty, gdy zbliżał się do trasy lotu śmigłowca Putina, i został natychmiast zneutralizowany przez rosyjskie siły obrony powietrznej. Według rosyjskich mediów Putin odwiedzał obwód kurski 20 maja. Wizyta była pierwszą w Kursku od 26 kwietnia, gdy siły rosyjskie rzekomo całkowicie wyzwoliły, graniczący z Ukrainą region.

Podczas wizyty w obwodzie kurskim Putin spotkał się m.in. z szefami obwodowych rejonów. Szef władz rejonu głuszkowskiego, Paweł Zołotariew, powiedział na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że ukraińskie miasto Sumy powinno zostać przyłączone do terytorium Rosji - pisze agencja RIA Novosti.

Uważa się, że Putin podróżował śmigłowcem Mi-17, będącym zmodernizowaną wersją radzieckiego Mi-8. Taka maszyna wyposażona jest w systemy obronne, w tym zakłócacze podczerwieni, wyrzutnie flar i pancerne płyty wokół krytycznych komponentów, zaprojektowane do zwalczania pocisków samonaprowadzających i ognia z broni ręcznej.

Systemy obronne śmigłowca nie są zazwyczaj wystarczająco silne, aby oprzeć się skoordynowanym atakom dronów - podkreśla "The Telegraph". Samoloty eskortujące i obrona naziemna są niezbędne do ochrony w przypadku ryzykownych lotów.

Bohaterski Putin leci przez ogień

Rosjanie informowali, że w dniach, gdy Putin miał rzekomo pojawić się w obwodzie kurskim, ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły naloty dronowe w tym rejonie. Oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo walki transgraniczne trwają tam od dawna. Ukraina rozpoczęła swoją operację w rosyjskim obwodzie kurskim w sierpniu 2024 roku. Było to pierwsze wkroczenie tak licznych wojsk wrogich na terytorium Rosji od II wojny światowej. Ukraińcy utrzymywali znaczną część terytorium obwodu aż do udanej kontrofensywy Rosji w marcu, przeprowadzonej częściowo przy wsparciu kontyngentu z Korei Północnej. Chociaż Moskwa ogłosiła, że region został całkowicie wyzwolony, co kilka tygodni słyszymy o walkach, które odbywają się po rosyjskiej stronie granicy.

Nie można wykluczyć, że Ukraińcy faktycznie zlokalizowali śmigłowiec rosyjskiego prezydenta i wycelowali drona. Jest jednak dużo bardziej prawdopodobne, że historia o Putinie, który znajduje się "w samym epicentrum walk" jest klasyczną propagandową zagrywką Kremla, który stara się ocieplić wizerunek przywódcy, zazwyczaj pozostającego w bezpiecznym miejscu, z daleka od wojennej zawieruchy. Wołodymyr Zełenski w rejonie frontu pojawia się dojść regularnie, co do tej pory kontrastowało z zachowawczym postępowaniem Putina. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Moskwa, rozsiewając podobne informacje, stara się pokazać swoich przywódców, jako pracujących blisko ludzi i w bezpośredniej bliskości zagrożenia.

Na początku roku rosyjskie kanały telegramowe i wszelkie inne, przekazujące "prawdziwe wieści z drugiej ręki", obiegła informacja o Marii Woronczowej, czyli córce Władimira Putina. Miała ona pracować jako lekarka na froncie wojennym i pomagać rannym żołnierzom. Co więcej, jak przekazywało kilka źródeł Woronczewa, sama została ranna w trakcie ukraińskiego nalotu, gdy szpital polowy, w którym pracowała, "został otoczony przez wroga". Dzielna córka Putina na własnych barkach wyniosła czterech żołnierzy, ale gdy wynosiła piątego niedaleko eksplodował pocisk, który ogłuszył lekarkę, powodując u niej także wstrząs mózgu. "Gdy się otrząsnęła, kontynuowała leczenie rannych..." - głosi treść tekstu kolportowanego w rosyjskim internecie.

Jest wielce prawdopodobne, że opowieść o Władimirze Putinie lecącym w śmigłowcu pod ostrzałem należy do tego samego działu "rosyjskiej fikcji wyprodukowanej na potrzeby wojenne".