​Z Władimirem Putinem coś się stało, zupełnie zwariował - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, odnosząc się do nasilenia bombardowań Ukrainy przez siły rosyjskie. Amerykański przywódca posunął się w swojej krytyce gospodarza Kremla.

Donald Trump i Władimir Putin / ELIJAH NOUVELAGE/AFP / East News

W ostatnich dniach Rosja nasiliła bombardowania Ukrainy. Tylko w niedzielę siły rosyjskie przeprowadziły ataki na 30 miast i osiedli, w których zginęło 12 osób, a 66 zostało rannych.

Odnosząc się do uderzeń w infrastrukturę cywilną Ukrainy, Donald Trump stwierdził, że "Władimir Putin zwariował".

Prezydent USA napisał też, że rosyjski przywódca może swoimi działaniami doprowadzić do upadku Rosji.

Odnosząc się do nasilenia bombardowań Ukrainy przez wojska rosyjskie, Donald Trump napisał w niedzielę na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Władimir Putin zwariował.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył swoją wcześniejszą diagnozę, że "coś się stało" z prezydentem Rosji, lecz tym razem posunął się dalej w swojej krytyce.

"Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał.

Amerykański przywódca stwierdził, że jeśli rosyjski prezydent zechce całej Ukrainy, doprowadzi tym samym do upadku Rosji. "Zawsze mówiłem, że chce CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji!" - stwierdził.

Gospodarz Białego Domu wielokrotnie wcześniej wspominał, że przywódca Rosji chciał całej Ukrainy, ale rzekomo zrezygnował z tych ambicji ze względu na niego.

Donald Trump uderzył też w Wołodymyra Zełenskiego

Mimo tej krytyki Donald Trump równocześnie upomniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za jego - jak ocenił - szkodliwe wypowiedzi.

"Podobnie prezydent Zełenski nie robi swojemu krajowi żadnych przysług, mówiąc w sposób, w który mówi. Wszystko, co wychodzi z jego ust, powoduje problemy, nie podoba mi się to i lepiej niech to się skończy" - zagroził.

Mimo to ponownie powtórzył, że gdyby on był prezydentem, do napaści Rosji by nie doszło. Ponadto stwierdził, że to nie jego wojna.

"To wojna Zełenskiego, Putina i Bidena, a nie 'Trumpa'. Ja tylko pomagam ugasić wielkie i brzydkie pożary, które zostały rozpalone przez rażącą niekompetencję i nienawiść" - podsumował.

Komentując wzmożone rosyjskie naloty na Kijów i inne ukraińskie miasta, Donald Trump wcześniej mówił, że "absolutnie" rozważy nałożenie nowych sankcji na Rosję, choć nie przesądzał, że to faktycznie zrobi.