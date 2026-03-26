Francuskie władze poinformowały, że w pobliżu francuskiej bazy morskiej w Tulonie na południu Francji wykryto nieautoryzowanego drona. Tulon to główna baza francuskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym i największy port wojenny we Francji.

Francuski okręt podwodny o napędzie atomowym Suffren, przybywający na redę portu w Tulonie (2020 r.) / -/AFP/East News / East News

Drona w rejonie bazy wojskowej w Tulonie wykryto 24 marca - informację o tym francuskie władze przekazały dzisiaj.

Jak informuje Reuters, policja natychmiast przybyła na miejsce zdarzenia i przesłuchała pilota drona.

Władze nie podały, do kogo należała maszyna, która wywołała alarm.

W ostatnich miesiącach wzrosła liczba nieautoryzowanych obserwacji dronów nad instalacjami wojskowymi w całej Europie.

W Tulonie w południowo-wschodniej Francji mieści się główna baza francuskiej marynarki wojennej (Marine Nationale) na Morzu Śródziemnym i największy port wojenny we Francji. Tu stacjonuje ponad 60 proc. jednostek francuskiej floty, w tym lotniskowiec o napędzie nuklearnym Charles de Gaulle.



