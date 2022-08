56 eurodeputowanych różnych narodowości i frakcji w liście do władz UE wzywa do zawieszenia wydawania wiz turystycznych Rosjanom. "Tak długo, jak obywatele Ukrainy cierpią z powodu okrucieństwa wojennej agresji Rosji, tak długo Rosjanie nie powinni być wpuszczani do UE" - napisali eurodeputowani.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock List jest skierowany do szefowej KE Ursuli von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i premiera Czech, które przewodniczą w UE - Petra Fiali. Dziennikarka RMF FM w Brukseli zdobyła ten dokument. Eurodeputowani wzywają w nim władze UE, żeby zapoczątkowały w gronie unijnych przywódców rozmowy w sprawie całkowitego zakazu wydawania wiz turystycznych. Jeżeli natomiast na taką decyzję trzeba byłoby dłużej poczekać, to eurodeputowani apelują "o natychmiastowe zmniejszenie liczby wydawanych wizy turystycznych dla obywateli Rosji i o podwyższenie opłaty wizowej". Zaznaczają, że ograniczenia nie powinny oczywiście dotyczyć wiz humanitarnych. W przyszłym tygodniu kwestia wiz będzie omawiana na nieformalnym posiedzeniu szefów dyplomacji UE w Pradze. Pod listem podpisali się między innymi Jerzy Buzek i Andrzej Halicki z PO czy Kosma Złotowski i Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a także wielu zagranicznych europosłów z frakcji socjaldemokratów, Zielonych czy liberałów. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, inicjatorem wysłania tego listu jest litewski eurodeputowany z liberalnej frakcji "Odnowić Europę" Petras Auštrevičius. Bądź na bieżąco: AP: Iran przekazał Rosji setki dronów bojowych

Azerbejdżan przejął kontrolę nad korytarzem laczyńskim w Górskim Karabachu

Media: Tajne dokumenty wojskowe NATO sprzedawane przez grupę hakerów

Przyjaźnie i romans. Rosyjska agentka przez 10 lat rozpracowywała NATO we Włoszech Opracowanie: Katarzyna Wójcik