​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza ogłosić 24 lutego plan wyborów prezydenckich oraz referendum ws. porozumienia pokojowego - pisze w środę Financial Times, cytowany przez agencję Reutera. Dziennik powołuje się na ukraińskich i europejskich oficjeli zaangażowanych w planowanie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Danylo Antoniuk/Ukrinform/ABACAPRESS.COM/ABACA/Abaca / East News

Zgodnie z ramami rozmów prowadzonych przez negocjatorów z USA i Ukrainy, każda umowa pokojowa miałaby zostać poddana pod głosowanie w referendum przez ukraińskich wyborców, którzy jednocześnie głosowaliby w wyborach krajowych - informował w zeszłym tygodniu Reuters.

Ponadto zdaniem agencji oficjele rozważali możliwość, iż wybory krajowe i referendum mogłyby odbyć się w maju.

Ukraina rozpoczęła już planowanie wyborów prezydenckich wraz z referendum dotyczącym potencjalnej umowy pokojowej z Rosją - pisze w środę Financial Times, powołując się na ukraińskich i zachodnich oficjeli zaznajomionych ze sprawą.

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.