​Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z amerykańskim przywódcą, do którego doszło w środę w Waszyngtonie, komplementował Donalda Trumpa. "Jest jedynym dzisiaj liderem na świecie, który jest zdolny do negocjacji z Władimirem Putinem" - powiedział. Podkreślił także, że potrzebne są kolejne pakiety sankcji na Rosję.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem / PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W wywiadzie dla prawicowej telewizji Republika prezydent powiedział, że tematem rozmowy była m.in. sytuacja na Ukrainie, związana z rosyjską agresją. Nawrocki stwierdził, że "prezydent Trump jest liderem, który umie słuchać i chce słuchać".

Można było odczuć w czasie tej dyskusji, że pan prezydent Donald Trump otwiera się na to, co mam do przekazania w kwestii Federacji Rosyjskiej i ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zauważył.

Nawrocki po spotkaniu z Trumpem: nie ufam Putinowi

Podkreślił, że w rozmowie z amerykańskim prezydentem podzielił się nie tylko swoją opinią na temat Rosji, ale także emocjami polskiego społeczeństwa.

Przede wszystkim od siebie powiedziałem, że ja nie ufam zupełnie Władimirowi Putinowi. Rosja i nasze doświadczenie z Rosją jest zawsze takie, że dąży do zniszczenia swoich sąsiadów i to w moim uznaniu się nie zmieniło - powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że pomimo różnic z polskim rządem i liderami Unii Europejskiej, w tej kwestii panuje jednomyślność.

Prezydent podkreślił także, że potrzebne są kolejne pakiety sankcji na Rosję. Władimir Putin potrafi rozmawiać tylko z silniejszymi od siebie. I jasno trzeba zaznaczyć, że prezydent Donald Trump jest jedynym dzisiaj (...) na świecie liderem, który jest zdolnym do negocjacji z Władimirem Putinem - podsumował Karol Nawrocki.