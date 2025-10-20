Administracja Stanów Zjednoczonych poinformowała partnerów z G7, że nie zamierza przyłączyć się do unijnej inicjatywy rozszerzenia użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia Ukrainy. To zmiana stanowiska USA. Jeszcze we wrześniu amerykański sekretarz skarbu deklarował otwartość na ich wykorzystanie. Decyzja ta może osłabić wysiłki Unii Europejskiej i wzmocnić przeciwników tego rozwiązania wewnątrz Wspólnoty.

/ Shutterstock

USA nie dołączą do unijnej inicjatywy wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc dla Ukrainy.

Amerykanie obawiają się o stabilność własnego rynku finansowego.

Stanowisko USA może utrudnić działania UE i wzmocnić opór niektórych państw członkowskich.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według doniesień Bloomberga, przedstawiciele administracji amerykańskiej poinformowali europejskich partnerów podczas corocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone nie przyłączą się do inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie. Decyzja ta została uzasadniona obawami o stabilność rynku finansowego w USA.

Cios dla unijnych planów

Postawa Stanów Zjednoczonych to poważny problem dla Unii Europejskiej, która liczyła na wspólne działania wszystkich państw G7. Brak poparcia ze strony USA może wzmocnić opór niektórych krajów członkowskich UE, takich jak Belgia, które już wcześniej wyrażały wątpliwości wobec tego rozwiązania.

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych znajduje się około 5 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów. To jednak niewielka część z ponad 300 miliardów dolarów, które zostały zamrożone przez państwa G7. Największa część tych środków ulokowana jest w krajach Unii Europejskiej, głównie w Belgii i Francji. Pozostałe aktywa znajdują się w Japonii i Wielkiej Brytanii.

Komisja Europejska przygotowuje obecnie szczegółową propozycję, która miałaby umożliwić wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów jako zabezpieczenia pożyczki dla Ukrainy. Do tej pory UE i partnerzy z G7 udzielili Ukrainie pożyczki o wartości 50 miliardów dolarów, zabezpieczonej jedynie zyskami z rosyjskich papierów wartościowych. Przeciwnicy szerszego wykorzystania aktywów obawiają się jednak, że takie działania mogą odstraszyć międzynarodowych inwestorów od europejskich rynków.

Zmiana stanowiska Waszyngtonu

Jeszcze we wrześniu amerykański sekretarz skarbu deklarował otwartość na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, jednak nie padły wówczas żadne konkretne zobowiązania. W Kongresie USA trwają prace nad projektem ustawy, która przewiduje konfiskatę rosyjskich aktywów i przekazywanie odsetek z nich Ukrainie co 90 dni.

Według europejskich dyplomatów w ostatnich tygodniach w Unii Europejskiej doszło do politycznego przełomu w dyskusjach na temat wykorzystania zamrożonych aktywów. Jednak wypracowanie szczegółowych mechanizmów może potrwać jeszcze wiele miesięcy.