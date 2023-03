Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, szef Pentagonu Lloyd Austin i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley rozmawiali ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy m.in. na temat sytuacji na froncie - przekazał Biały Dom. Do rozmowy miał dołączyć również prezydent Wołodymyr Zełenski. "Wszyscy widzieliśmy zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję od początku tej wojny. Popieramy ich rozliczanie" - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, komentując wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina. Do sprawy odniósł się też amerykański prezydent Joe Biden, który stwierdził, że "bez wątpienia Władimir Putin popełnił zbrodnie wojenne i nakaz jego aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) jest 'uzasadniony'". Sobota to 383. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą w relacji 18.03.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA 06:12 Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, szef Pentagonu Lloyd Austin i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley rozmawiali ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy m.in. na temat sytuacji na froncie - przekazał w piątek Biały Dom. Do rozmowy miał dołączyć również prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podano w komunikacie, Sullivan, Austin i gen. Milley rozmawiali z szefem kancelarii prezydenta Andrijem Jermakiem, szefem MON Ołeksijem Reznikowem i naczelnym dowódcą gen. Walerijem Załużnym na temat "stałego wsparcia USA dla ukraińskich sił zbrojnych". Ukraińscy oficjele mieli również zdać relację na temat warunków na polu bitwy i wyrazić wdzięczność za wsparcie USA. W komunikacie zaznaczono, że pod koniec rozmowy dołączył do niej również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 06:05 Bez wątpienia Władimir Putin popełnił zbrodnie wojenne i nakaz jego aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) jest "uzasadniony" - powiedział w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu. Amerykański przywódca przypomniał też, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest uznawany przez wszystkie kraje, "także przez nas". Mimo to, decyzja MTK to "bardzo mocny sygnał" - dodał. 06:02 Wszyscy widzieliśmy zbrodnie wojenne i okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły od początku tej wojny. Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że siły Rosji popełniły zbrodnie wojenne i jak ogłosiła niedawno w Monachium wiceprezydent, Departament Stanu ustalił, że członkowie rosyjskich sił zbrojnych i rosyjscy oficjele dopuścili się zbrodni przeciwko ludzkości - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Przedstawiciel zaznaczył jednocześnie, że były to decyzje niezależne od decyzji MTK w sprawie wystawienia nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. Zobacz również: Wasyl Zwarycz Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM

