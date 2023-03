"Przede wszystkim, to jest pierwsze zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości w tej barbarzyńskiej wojnie. Wierzę w to, że prędzej czy później Putin jednak będzie osądzony i to dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny jest na drodze sprawiedliwości. Wszyscy oczekujemy, żeby Rosja i przywództwo rosyjskie nie pozostały bezkarne" – mówił Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. W ten sposób Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM komentował decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie.

Najważniejsze, że taka decyzja jest, że teraz Putin i Rosja stają się coraz bardziej izolowane na arenie międzynarodowej. Jest to też sygnał dla innych przywódców świata, kim jest Putin i czy warto jest z nim mieć business as usual - komentował.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa także, jaka jest skala porwań dzieci z Ukrainy przez Rosję.

Według naszych szacunków to jest ok. 17 tys. dzieci wyprowadzonych siłą z Ukrainy do Rosji. To jest olbrzymi problem. Do tej pory udało nam się uratować ok. 300 dzieciaków, one wróciły na Ukrainę. Naprawdę martwimy się o te, które pozostały w Rosji i będziemy robić wszystko razem z naszymi partnerami, aby wróciły na Ukrainę - dodawał.

Jak mówił, ukraińskie dzieci, które zostają porwane do Rosji, mają "prane mózgi". To jest wielki problem. To jest zbrodnia ludobójstwa, bo wymazuje się tożsamość narodowa Ukraińców. Bardzo dobrze, że świat na to reaguje stanowczo. Bardzo dobrze, że MTK też zareagował i będziemy walczyć dalej o nasze dzieci. Nikogo nie oddamy - zapewniał Zwarycz.

"Kiedyś ktoś mówił, że Związek Radziecki też się nie rozpadnie, a jednak się rozpadł"

Kiedy wojna się zakończy? Ona może się zakończyć jutro, może się zakończyć za rok, za dwa. Wszystko zależy od determinacji świata wolnego, na ile świat jest zdeterminowany, żeby walczyć o swoje, o prawa międzynarodowe i nie dopuścić bezkarności dla Putina. My, jako ukraiński naród, jesteśmy zdeterminowani walczyć o swoje. Uważamy, że to, co robi Putin, to jest zbrodnia nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko całemu systemowi międzynarodowemu opartemu na prawie międzynarodowym. Jeżeli my się z tym pogodzimy, to będzie problem dla nas wszystkich. Musimy być stanowczy i musimy nadal próbować naciskać na Putina, żeby wycofał się całkowicie z Ukrainy i wtedy może nastąpić pokój i nasze całkowite zwycięstwo - podkreślał.

Kiedyś ktoś mówił, że Związek Radziecki też się nie rozpadnie, a jednak się rozpadł. Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. My mamy swój cel. Wierzymy, że stoimy po stronie dobra, z nami są nasi partnerzy, w tym Polska, i walczymy dalej - mówił.

Krzysztof Ziemiec pytał, co się musi stać, żeby w tym roku wojna się zakończyła. Co musi zrobić Zachód?

My nie prosimy, żeby walczyć za nas. My prosimy o wsparcie. Przede wszystkim bronią. Potrzebujemy broni ciężkiej, potrzebujemy amunicji, artylerii, samolotów i czołgów. Wszystkiego, co pomoże nam jak najszybciej odzyskać tereny ukraińskie. A nasi żołnierze są bardzo dzielni, sprawni, zdeterminowani i heroiczni. Ważne jest także wsparcie polityczne, żeby świat był jak najbardziej zjednoczony, żeby nie poddał się szantażowi Putina. I żeby Putin poniósł odpowiedzialność za te zbrodnie wojenne - komentował.

"Polska dała dobry sygnał innym krajom"

Czy migi, które przekaże Polska zmienią losy tej wojny? One pomogą nam czuć się bardziej bezpiecznie, pomogą nam ocalić więcej ludzi, zachować więcej infrastruktury, obronić nasze niebo. Ważne jest to, że jest to pierwszy, przełomowy krok - mówił.

Jak dodawał, Polska dała dobry sygnał innym krajom. Teraz Słowacja przekazuje nam migi, inne kraje też będą się starały wspierać nas w tym - mówił.

Krzysztof Ziemiec prosił także swojego gościa o skomentowanie postawy Niemiec w sprawie migów. Sądzę, że tutaj każdy dzień przeciągania skutkuje zwiększeniem ofiar wśród ludzi. Putin nie czeka i nie dyskutuje. On niestety wali i my ponosimy ogromne straty. Ja wierzę w to, że jednak inne kraje nie będą blokowały dostawy broni, która jest nam teraz potrzebna - mówił.

Skąd taka postawa Niemiec? To trzeba po prostu żyć w tej polityce niemieckiej, żeby zrozumieć, jak te decyzje są podejmowane. Z drugiej strony widzimy jednak, że jest progres w takich decyzjach i już ta pomoc z Niemiec płynie nieustannie i też jesteśmy za to wdzięczni - kontynuował.

"Ukraina i Ukraińcy staną po stronie Polski jeżeli będzie taka potrzeba"

Czy to, że Polska bardzo mocno wspiera Ukrainę - również bronią - jest doceniane?

Niejednokrotnie prezydent Ukrainy dziękował i będziemy dalej dziękować, bo Polska w tym naszym regionie pokazuje takie przywództwo. Polska jako pierwszy kraj zadeklarował i przekazał czołgi Leopard II na Ukrainę. To jest bardzo ważna decyzja, która też spowodowała reakcję innych krajów. Polska pokazuje siebie jako lider w regionie jeżeli chodzi o wsparcie i pomoc dla Ukrainy. Ja uważam, że to, co robi teraz Polska, to naprawdę jest bardzo ważna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo. To jest bardzo dobra inwestycja, fundament naszej przyjaźni, naszych przyszłych relacji i to zaowocuje nowymi projektami współpracy, w tym także przy powojennej odbudowie Ukrainy - mówił.

Czujemy to braterstwo ze strony Polski, ze strony społeczeństwa polskiego i ja nie mam żadnej wątpliwości, że Ukraina i Ukraińcy staną po stronie Polski jeżeli będzie taka potrzeba - dodawał ambasador Ukrainy w Polsce.