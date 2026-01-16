Dyrektor Atomstrojeksporu, spółki podległej Rosatomowi został aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają Michaiła Szczerbaka o finansowanie ukraińskich sił zbrojnych.

Michaił Szczerbak, dyrektor spółki zależnej Rosatomu aresztowany pod zarzutem finansowania ukraińskiej armii / Zrzut ekranu/Telegram / Shutterstock

O aresztowaniu Szczerbaka poinformowała rosyjska agencja TASS.

"Właściwe organy prowadzą dochodzenie w sprawie pracownika ASE Michaiła Szczerbaka i zapewniają niezbędną pomoc" - cytują komunikat Rosatomu media.

Oficjalnego komunikatu o aresztowaniu nie podano do publicznej wiadomości.

Kluczowy dyrektor o bogatej karierze

Atomstrojekspor to rosyjska państwowa spółka zajmująca się eksportem technologii jądrowych, w tym budową i sprzedażą reaktorów jądrowych oraz infrastruktury związanej z energetyką atomową. Firma jest częścią koncernu Rosatom i odpowiada za realizację projektów zagranicznych, takich jak budowa elektrowni jądrowych w różnych krajach świata.

Atomstrojekspor prowadzi działalność m.in. w Turcji, Egipcie, Indiach, Bangladeszu czy na Węgrzech, gdzie realizuje lub planuje budowę nowych bloków jądrowych. Spółka jest jednym z największych światowych eksporterów technologii jądrowych i odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej strategii energetycznej oraz polityce zagranicznej.

Oskarżany o finansowanie ukraińskich sił zbrojnych Michaił Szczerbak pełnił funkcję dyrektora ds. budownictwa kapitałowego w Atomstrojeksporcie.

Jak informuje kanał telegramowy SHOT Szczerbak wcześniej był zastępcą szefa administracji zamkniętego miasta Sarow. Zamknięte miasta w Rosji to specjalne jednostki administracyjne, do których dostęp jest ściśle kontrolowany przez władze państwowe. Najczęściej są to ośrodki związane z przemysłem zbrojeniowym, energetyką jądrową, badaniami naukowymi lub innymi strategicznymi dziedzinami.

Sarow dawniej znane pod nazwami kodowymi Arzamas-16, Gorki-130 czy Moskwa-300, to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych zamkniętych miast. Leży w obwodzie niżnonowogrodzkim, około 400 km na wschód od Moskwy. Wjazd i wyjazd możliwy jest z Sarowa tylko za specjalnym zezwoleniem. Miasto nie jest dostępne dla cudzoziemców. Najważniejszą instytucją ośrodka jest Federalne Centrum Nuklearne Rosji, gdzie prowadzi się badania nad bronią jądrową, technologiami nuklearnymi i bezpieczeństwem.

Miasto przez wiele lat nie istniało na oficjalnych mapach, a jego mieszkańcy mieli zakaz kontaktów z zagranicą.