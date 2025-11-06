Ukraińcy zniszczyli bazę dronów Shahed w okupowanym Doniecku w nocy ze środy na czwartek. Znajdowała się na terenie lotniska, gdzie drony były przechowywane, kompletowane i uruchamiane. "Opracowanie tego złożonego przedsięwzięcia przekształciło się w wielomiesięczną, żmudną operację wywiadowczą" - poinformował major Robert "Madiar" Browdi, dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS).

Dron Shahed/zdjęcie poglądowe / SERGEI SUPINSKY/AFP / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Baza Shahedów zniszczona

W nocy ze środy na czwartek ukraińskie wojsko zniszczyło bazę dronów Shahed w okupowanym przez Rosję Doniecku. Drony miały być tam przechowywane, kompletowane i uruchamiane. Znajdowała się ona na terenie lotniska - przekazał major Robert "Madiar" Browdi.

Dowódca przekazał, że za wspólną operację odpowiadają Siły Operacji Specjalnych, Siły Rakietowe, jednostki artylerii Ukrainy i wywiad 414. brygady SBS "Ptaki Madiara". Przygotowanie akcji trwało kilka miesięcy.

Opracowanie tego złożonego przedsięwzięcia przekształciło się w wielomiesięczną, żmudną operację wywiadowczą, złożoną z drobnych elementów; tej nocy została ona zrealizowana przy użyciu odpowiednich środków rażenia - przekazał Browdi.

Skuteczne ataki Ukraińców

To jednak niejedyny skuteczny atak ukraińskiej armii na Rosję. Sztab Generalny przekazał, że Siły Operacji Specjalnych wraz z innymi formacjami zaatakowały zakład przetwórstwa ropy naftowej w Wołgogradzie w Rosji . Fabryka ta odpowiada za 5,6 proc. całkowitej zdolności przerobowej w Rosji. W okolicy usłyszano wybuchy i zgłoszono pożar.

Z kolei na okupowanym Krymie trafiono w 3 obiekty paliwowe - przekazał Sztab Generalny. W miejscowości Hwardijske trafiono w zbiornik i cysterny z paliwem. Uszkodzono także zbiorniki w dwóch bazach paliwowych w Symferopolu, gdzie doszło do pożaru.

Lokomotywy spalone przez ruch oporu

Z kolei Ruch oporu Wolność Rosji, który działa na terytorium Federacji Rosyjskiej, odpowiada za spalenie dziesiątek lokomotyw. Miały one służyć do transportu ładunków wojskowych - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na Telegramie.

"Ruch oporu wobec reżimu kremlowskiego Wolność Rosji przeprowadził serię udanych operacji przeciwko infrastrukturze logistycznej przeciwnika. (...) Celem ataków były lokomotywy, które Moskale wykorzystują do dostarczania broni, amunicji i sprzętu podczas działań wojennych przeciwko Ukrainie. (...) Partyzanci spalili systemy sterowania i zasilania dziesiątek maszyn, które zapewniały transport ładunków wojskowych" - można przeczytać w komunikacie HUR.

Udane operacje miały znacznie spowolnić transport rosyjskich zasobów. Miały także wpłynąć na stabilność zaopatrzenia oddziałów Federacji Rosyjskiej na froncie. Powstańcy z ruchu Wolność Rosji aktywnie działają od początku inwazji na Ukrainę. Są jednym z największych i najskuteczniejszych ruchów oporu działających na terenie Rosji - przypomniano.