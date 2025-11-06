Polska i Rumunia rozmieszczają systemy antydornowe Merops - przekazała agencja Associated Press (AP). Mają one uskuteczniać obronę przed dronami, w związku utrzymującym się zagrożeniem ze strony Rosji. "Jest w stanie wykryć i zneutralizować je niższym kosztem niż w przypadku lotu samolotu F-35" - stwierdził pułkownik Mark McLellan, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Sojuszniczych Sił Lądowych NATO, cytowany przez AP.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Nowy system antydronowy

Polska i Rumunia ma rozmieścić nowe systemy antydronowe Merops (ang. Multispectral Extended Range Optical Sight) - twierdzi agencja AP. Decyzja podyktowana jest zagrożeniem ze strony Rosji w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Merops to system identyfikacji i zwalczania bezzałogowców. Jest w stanie dokładnie rozpoznawać drony i przekazywać informacje o ich lokalizacji do innych jednostek naziemnych i lotniczych, które następnie mogą je zestrzelić. Produkowany jest przez turecką firmę Aselsan. Ma być używany w Polsce, Rumunii i Danii.

To, co daje nam ten system, to zdolność bardzo dokładnego wykrywania (dronów - przyp. red.). Jest w stanie wykryć i zneutralizować je niższym kosztem, niż w przypadku lotu samolotu F-35 i zestrzelenia bezzałogowca z użyciem pocisku rakietowego - powiedział pułkownik Mark McLellan, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Sojuszniczych Sił Lądowych NATO, cytowany przez AP.

Polskie plany na rozwój technologii dronowej

W połowie października szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpocznie się produkcja dronów przez spółkę Hornet-Polskie Drony - w drugim kwartale 2026 r. Większościowy pakiet udziałów w spółce Hornet-Polskie Drony nabył na mocy warunkowej umowy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Z kolei pod koniec września Kosiniak-Kamysz, po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem, wskazywał, że inicjatywa "muru dronowego" łączy zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE. Podkreślił wówczas, że budowa takiego "muru" stanowi sygnał dla Rosji, że nie pozostajemy bierni wobec jej strategii.

Jednocześnie o tym, że Polska nie będzie zwlekać z budową własnego systemu obrony przed dronami, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk: Polska zacznie budować własny system antydronowy w ciągu najbliższych miesięcy, nie czekając na budowę "muru dronów", jaki ma opracować Unia Europejska - stwierdził Tomczyk w rozmowie z agencją Bloomberga.