Bank internetowy Revolut zablokował konta rosyjskich klientów, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Decyzja ta jest efektem wejścia w życie 19. pakietu sankcji UE, nałożonych na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę.

/ Shutterstock

Revolut zablokował konta Rosjan bez stałego lub czasowego pobytu w UE.

Decyzja wynika z 19. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Blokada obejmuje wszystkie operacje finansowe, w tym płatności kartą i wypłaty z bankomatów.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W miniony weekend wielu rosyjskich użytkowników internetowego banku Revolut otrzymało wiadomości informujące o konieczności przedstawienia ważnego zezwolenia na pobyt w Unii Europejskiej. Konta klientów, którzy nie przedstawili dokumentu, zostały zamknięte, a ich umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2025 roku.

Blokada dotyczy zarówno zakupów internetowych, płatności kartą, jak i wpłat oraz wypłat gotówki z bankomatów. Nawet osoby, które posiadały już zezwolenie na pobyt, ale nie przesłały go bankowi, straciły dostęp do swoich rachunków.

Kogo dotyczą nowe ograniczenia?

Według doniesień medialnych, klienci, którzy byli w stanie potwierdzić swoje prawo pobytu w UE, odzyskali dostęp do środków w ciągu kilku godzin od przesłania wymaganych dokumentów. Bank podkreśla, że działa zgodnie z międzynarodowymi przepisami i sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone.

Nowe przepisy obejmują obywateli Rosji i Białorusi, którzy nie posiadają ważnego stałego lub czasowego zezwolenia na pobyt w krajach UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, ani obywatelstwa tych państw. Zgodnie z 19. pakietem sankcji, osoby te nie mogą korzystać z usług płatniczych i elektronicznych usług finansowych na terenie Unii.

Revolut - ostatnia deska ratunku dla wielu Rosjan

Do tej pory Revolut był jednym z niewielu banków, które umożliwiały otwieranie kont Rosjanom uciekającym z kraju po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Dotyczyło to głównie osób z europejskim zezwoleniem na pobyt lub długoterminową wizą krajową kategorii D.