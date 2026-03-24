W związku z nasileniem rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę, polskie i sojusznicze siły powietrzne zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu procedur mających na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które wykonuje uderzenia na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi na te działania, polskie oraz sojusznicze siły powietrzne rozpoczęły operacje patrolowe w polskiej przestrzeni powietrznej.

Gotowość polskich i sojuszniczych sił

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego. Poderwana została dyżurna para myśliwska oraz samolot wczesnego ostrzegania. Dodatkowo, naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.