W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony przeprowadziły atak na rosyjskie lotnisko w Taganrogu, ponad 200 km od linii frontu. W wyniku ataku trafiony został eksperymentalny samolot A-60, służący jako latające laboratorium do testowania broni laserowej.

  • Ukraińskie siły obronne uderzyły w rosyjski samolot A-60 oraz infrastrukturę lotniczą w Taganrogu.
  • A-60 to latające laboratorium wykorzystywane do testów broni laserowej.
  • Uderzono także w hangar, gdzie modernizowano bombowce strategiczne Tu-95MS do wersji Tu-95MSM, zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-101.
Według świadków celem ataku był Naukowo-Techniczny Kompleks im. Bieriowa oraz baza lotnicza Taganrog-Południe, gdzie stacjonują strategiczne rosyjskie samoloty, w tym latający radar A-50U.

Skutki ataku

W wyniku ataku uszkodzone zostały zarówno eksperymentalny samolot A-60, jak i infrastruktura lotnicza. Zaatakowany kompleks specjalizuje się w rozwoju i naprawie samolotów desantowych oraz maszyn specjalnego przeznaczenia, w tym samolotów wczesnego ostrzegania A-50U.

W zakładach modernizowane są także bombowce strategiczne Tu-95MS do wersji Tu-95MSM, które są zdolne do przenoszenia większej liczby pocisków manewrujących Ch-101, których Kreml używa do ataków na Ukrainę.