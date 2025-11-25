Skutki ataku

W wyniku ataku uszkodzone zostały zarówno eksperymentalny samolot A-60, jak i infrastruktura lotnicza. Zaatakowany kompleks specjalizuje się w rozwoju i naprawie samolotów desantowych oraz maszyn specjalnego przeznaczenia, w tym samolotów wczesnego ostrzegania A-50U.

W zakładach modernizowane są także bombowce strategiczne Tu-95MS do wersji Tu-95MSM, które są zdolne do przenoszenia większej liczby pocisków manewrujących Ch-101, których Kreml używa do ataków na Ukrainę.