W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony przeprowadziły atak na rosyjskie lotnisko w Taganrogu, ponad 200 km od linii frontu. W wyniku ataku trafiony został eksperymentalny samolot A-60, służący jako latające laboratorium do testowania broni laserowej.
- Ukraińskie siły obronne uderzyły w rosyjski samolot A-60 oraz infrastrukturę lotniczą w Taganrogu.
- A-60 to latające laboratorium wykorzystywane do testów broni laserowej.
- Uderzono także w hangar, gdzie modernizowano bombowce strategiczne Tu-95MS do wersji Tu-95MSM, zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-101.
Według świadków celem ataku był Naukowo-Techniczny Kompleks im. Bieriowa oraz baza lotnicza Taganrog-Południe, gdzie stacjonują strategiczne rosyjskie samoloty, w tym latający radar A-50U.