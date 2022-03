Nie ma żadnego zagrożenia w związku z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Szef Państwowej Agencji Atomistyki przestrzegł przed dezinformacją.

Minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa (P) i prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz / Tomasz Gzell / PAP

Rosyjskie wojsko przejęło kontrolę nad elektrownią atomową w mieście Enerhodar. W nocy po ostrzale na terenie elektrowni wybuchł pożar. Ogień ogarnął budynek szkoleniowy i laboratorium, poza obrębem elektrowni atomowej. Nad ranem został ugaszony.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Sytuacja jest monitorowana, nie ma żadnego zagrożenia - zaznaczyła.



Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz powiedział, że podczas ataku "nie doszło do uszkodzenia systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego". Dodał, że na terenie zaporoskiej elektrowni nie odnotowano wzrostu promieniowania. Tak samo w Polsce sytuacja radiacyjna nie odbiega od tego, co było przed agresją Rosji na Ukrainę.



Moskwa oraz Młynarkiewicz zaapelowali, aby nie ulegać dezinformacji. Należy podawać sprawdzone informacje oraz śledzić komunikaty autoryzowanych i uprawnionych do tego instytucji jak np. PAA. Szef Agencji zwrócił uwagę, że obok konfliktu zbrojnego, trwa wojna dezinformacyjna.

Młynarkiewicz poinformował, że na Ukrainie czynnych jest 15 reaktorów, z czego siedem w tej chwili pracuje. W elektrowni zaporoskiej pracuje jeden reaktor z sześciu - pozostałe są wyłączone.

Nie należy niepotrzebnie pić płynu Lugola

Nie należy niepotrzebnie przyjmować płynu Lugola z jodem lub innego preparatu o podobnym działaniu - ostrzega natomiast zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej Paweł Lipiński.



Jak mówi Lipiński, płyn Lugola, czyli roztwór wodny jodu, jak też inny preparat o podobnym działaniu, podaje się po to, żeby zablokować wchłanianie jodu przez tarczycę. Narząd ten nie rozróżnia, jakiego rodzaju jest to jod - promieniotwórczy czy pierwiastkowy. Można zatem narząd ten nasycić jodem pierwiastkowym, co zapobiega ewentualnemu wchłanianiu jodu promieniotwórczego.



Trzeba jednak pamiętać, że przyjmowanie preparatu z jodem dla niektórych osób może być szkodliwe dla zdrowia. Dotyczy to szczególnie tych osób, które mają jakieś zaburzenia funkcjonowania tarczycy - podkreślił przedstawiciel CLOR.



Płyn Lugola był niepotrzebnie podawany w Polsce w 1986 r., gdy doszło do awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Taką decyzję podjęło wtedy Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, jednak na skutek blokady informacyjnej ze strony Związku Radzieckiego, nie było w pełni wiadomo, czy promieniowanie może narastać i na wszelki wypadek zalecono użycie płynu Lugola.