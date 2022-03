"Daje się odczuć, że Przemyśl jest polem walki informacyjnej" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. "Komuś zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację, nie tylko na froncie, ale też na terenach przygranicznych" - podkreślał gość Krzysztofa Berendy.

Wideo youtube

Takie ataki przeszliśmy dwa - jeden zaraz na samym początku, drugi trzy dni temu, kiedy do Przemyśla przyjechało bardzo dużo osób o innym kolorze skóry. Od razu w internecie zaczęły się pojawiać się informacje o rzekomych rozbojach - opisywał prezydent miasta.

Jak mówił, miały miejsce 3 lub 4 sytuacje, kiedy osoby przyjeżdżające jako uchodźcy dokonały napadów - jeden to był napad z nożem w Medyce na pracownika sklepu, jeden napad na ratownika medycznego na dworcu - tam doszło do odgryzienia palca. Trzeci to był napad na wolontariuszkę, która została przyduszona, ale bardzo szybko służby zadziałały - opisywał Wojciech Bakun. Natomiast trzy dni temu dostawałem informacje o gwałtach, zabójstwach, dźgnięciach nożem i różnych drastycznych scenach w mieście. Nie było takich zgłoszeń do policji - podkreślał prezydent Przemyśla.

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun / Darek Delmanowicz / PAP

Masa fejkowych kont, które generowały, podburzały ten konflikt, próbowały z mieszkańców Przemyśla zrobić rasistów, wywołać reakcję w drugą stronę. Komuś zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację, nie tylko na froncie, ale też na terenach przygranicznych - ostrzegał nasz gość.

Zobacz również: W Przemyślu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji

Wystarczy zasiać bardzo dobrze skonstruowaną plotkę, żeby ona viralowo trafiła do innych osób. Odezwało się do mnie kilka osób po tym dniu, że te wiadomości, które mi wysyłały, nie pochodzą od nich. Należy się zastanowić, kto te wiadomości do mnie wysłał z ich kont - zauważył Bakun. Jestem pewien, że są przygotowani (autorzy tych fejkowych informacji - przyp. red.) do tego, żeby na dłuższą metę prowadzić taką dezinformację, wywołać bardzo duże niepokoje społeczne, żeby mieszkańcy nie reagowali tak, jak reagują - przewidywał prezydent Przemyśla.