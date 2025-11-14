Zmasowany atak na Kijów przeprowadziły w piątek w nocy wojska Rosji. Trafiono m.in. wiele budynków mieszkalnych. Są ofiary i ranni. Ambasada Azerbejdżanu została trafiona odłamkami pocisku Iskander. Ukraińcy zaatakowali z kolei Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, gdzie znajduje się skład ropy naftowej.

  • Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów, w wyniku którego zginęły cztery osoby, a ponad 20 zostało rannych; uszkodzone zostały budynki mieszkalne.
  • Alarm powietrzny ogłoszono w wielu miejscach Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K i licznych dronów, a w Kijowie doszło do pożarów w kilku dzielnicach.
  • Ukraińcy zaatakowali Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, gdzie uszkodzony został skład ropy i trzy mieszkania, jednak nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęły cztery osoby.

Mer stolicy, Witalij Kliczko, informował chwilę wcześniej, że według wstępnych informacji co najmniej 26 osób zostało rannych (w tym dwoje dzieci w wieku 7 i 10 lat). Ratownicy nie mogą dotrzeć jeszcze do wszystkich poszkodowanych.

Dziewięć osób trafiło do szpitala, m.in. kobieta w ciąży.

Portal Hromadske wskazał, że w okolicy Kijowa rannych zostało kolejnych 6 osób, w tym siedmioletnie dziecko.

Gruzy powstałe w wyniku ostrzału i ogień uszkodziły dziesiątki budynków mieszkalnych, szkołę, ośrodek medyczny i budynki administracji rozsiane po całym Kijowie. Odłamki pocisku Iskander trafiły Ambasadę Azerbejdżanu.

"Rosjanie atakują budynki mieszkalne. Jest wiele uszkodzonych wielopiętrowych budynków mieszkalnych, praktycznie w każdej dzielnicy" - napisał w aplikacji Telegram Tymur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej.

Kliczko dodał, że system ogrzewania w Kijowie uległ uszkodzeniu, a w jednym z rejonów doszło do przerw w dostawie prądu.

Atak Rosjan, do którego według informacji przekazanych przez Zełenskiego użyto ok. 430 dronów i 18 rakiet, poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy. Głównym celem ataku był Kijów, ale pociski skierowano także na tereny obwodów kijowskiego, charkowskiego, odeskiego i sumskiego. Zełenski przekazał, że według wstępnych informacji Rosjanie użyli do zaatakowania obwodu sumskiego pocisku hipersonicznego Cyrkon.

Atak na Noworosyjsk

Ukraińcy zaatakowali z kolei Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym.

Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego, cytowane przez Reuters, poinformowało, że odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, wybijając okna, ale nie powodując obrażeń u ludzi.

Podało także, że atak uszkodził skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, jak również konstrukcje nadbrzeżne.

Armia ukraińska nie skomentowała tych informacji.

Reuters cytuje rosyjski MON, według którego Rosjanie zestrzelili lub przechwycili tej nocy 216 ukraińskich dronów, w tym 66 nad Krajem Krasnodarskim.

O obecności dronów nadlatujących z Ukrainy poinformowali również szefowie obwodów saratowskiego i wołgogradzkiego.