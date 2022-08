To już 161. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymir Zełenski oświadczy, że armia rosyjska wciąż ma przewagę w artylerii i „sile żywej”, co „jest bardzo odczuwalne podczas walk, szczególnie na Donbasie”, m.in. w Piskach i Awdijiwce w obwodzie donieckim. „Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego opisać słowami” - zaznaczył przywódca Ukrainy w wieczornym wystąpieniu. W nocy słychać było eksplozje w Mikołajowie na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali również Charków. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 03.08.2022 r.

Wysadzone w powietrze po rosyjskim ostrzale garaże w pobliżu zakładu wód mineralnych w miejscowości Czuhujiw w obwodzie charkowskim, / PAP/Mykola Kalyeniak /

Rzecznik Pentagonu zaprzeczył doniesieniom Kremla, jakoby armia rosyjska miała zniszczyć sześć wyprodukowanych w USA systemów rakietowych typu HIMARS - poinformowała agencja Reutera.

Rosyjska agencja Interfax cytowała wczoraj wypowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, który poinformował o zniszczeniu HIMARSów na Ukrainie.

Jesteśmy świadomi tych najnowszych twierdzeń ministra Szojgu i są one ponownie ewidentnie fałszywe - powiedział rzecznik Pentagonu Todda Breasseale i dodał: To, co ma miejsce, to fakt, że Ukraińcy stosują z druzgocącą dokładnością i skutecznością, każdy z precyzyjnych systemów rakietowych, które USA, nasi sojusznicy i partnerzy zapewnili im (Ukraińcom -PAP) do obrony przed brutalną, zbrodniczą inwazją Rosji.

W nocy doszło do wybuchów w Mikołajowie na południu Ukrainy. W mieście wybuchł pożar. Są problemy w dostawach prądu. Całkowicie został zniszczony m.in. jeden z supermarketów:

Rosjanie ostrzelali w nocy Charków. W mieście było słychać wycie syren i eksplozje:

Słowo "HIMARS" stało się dla Ukrainy niemal synonimem słowa "sprawiedliwość", ale siły ukraińskie nie są jeszcze w stanie zniwelować przewagi artyleryjskiej wroga - oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku.



Podkreślił, że armia rosyjska wciąż ma przewagę w artylerii i "sile żywej", co "jest bardzo odczuwalne podczas walk, szczególnie na Donbasie", m.in. w Piskach i Awdijiwce w obwodzie donieckim. Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego opisać słowami - zaznaczył prezydent.