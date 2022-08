​Tranzyt kolejowy do Kaliningradu przez terytorium Litwy może zostać znowu wstrzymany. Wszystko przez to, że litewski bank zamierza wstrzymać transakcje w związku z unijnymi sankcjami. Wilno przekonuje, że nie może dyktować bankom, co mają robić, a władze rosyjskiej eksklawy oskarżają władze Litwy o szukanie "pretekstu" do kontynuowania blokady.

Zdj. ilustracyjne / VALDA KALNINA / PAP/EPA Litewski Šiaulių Bankas ogłosił, że od 15 sierpnia przestanie przyjmować płatności w rublach, a od 1 września w ogóle wstrzyma operacje ze stroną rosyjską i białoruską. Bank tłumaczy, że to przez sankcje. Litewska instytucja to jedyny bank obsługujący tranzyt kaliningradzki - to za jego pośrednictwem Rosjanie płacą za usługi kolei litewskich. Minister transportu i komunikacji Litwy Marius Skuodis przekonuje, że państwo nie może zobowiązać banków do przyjmowania płatności z Rosji. Stwierdził, że decyzja Šiaulių Bankas może doprowadzić do wstrzymania tranzytu. Nie wyobrażam sobie, aby firmy z branży transportowej świadczyły usługi, jeśli nie będą opłacane. To, w jaki sposób są opłacane, jest odpowiedzialnością klientów - powiedział minister. Władze Kaliningradu przyznają, że tranzyt kolejowy najprawdopodobniej zostanie wstrzymany od 1 września. Gubernator Anton Alichanow skrytykował słowa litewskiego ministra. Władze litewskie same scentralizowały prowadzenie transakcji pieniężnych, płatności za towary i usługi kolejowe w tym banku. A teraz nagle zaczęli chować się za tym, że rzekomo nie mają możliwości nacisku na tę organizację. To tylko piękny pretekst, sposób na wstrzymanie tranzytu do obwodu kaliningradzkiego - powiedział Alichanow. Stwierdził, że Litwa ciągle rzuca kłody pod nogi Rosjanom i tranzyt nigdy nie wrócił do poziomu sprzed sporu, ze względu na regulacje wprowadzone przez Wilno. W czerwcu Litwa wstrzymała tranzyt towarów do obwodu kaliningradzkiego, przekonując, że to efekt sankcji unijnych. Moskwa wówczas zaczęła grozić "konsekwencjami". Na poluzowanie transportu zaczęły naciskać Niemcy. Komisja Europejska w połowie lipca opublikowała dokument pozwalający na transport koleją. Zobacz również: Polityczna burza na Litwie. Powodem decyzja o blokadzie Kaliningradu