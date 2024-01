Sekretarz generalny NATO jest w Waszyngtonie. Jens Stoltenberg chce nakłonić amerykańskich kongresmenów do przyjęcia nowego pakietu wsparcia Ukrainy. "Chiny pilnie przyglądają się temu, co USA robią w sprawie Ukrainy" – wskazywał dyplomata w wywiadzie dla telewizji Fox News. Poniedziałek jest 705. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji.

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dron nad obwodem briańskim - informuje Ministerstwo Obrony Rosji.

Kontynuacja pomocy USA dla Ukrainy jest ważna, bo musimy zdać sobie sprawę, że Pekin bacznie się temu przygląda - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla telewizji Fox News. Norweg przybył do Waszyngtonu w niedzielę, by nakłaniać amerykańskich kongresmenów do przyjęcia nowego pakietu wsparcia Ukrainy.