Nieoficjalne dementi z Brukseli

Według unijnego urzędnika wysokiej rangi, "dokument, na który powołuje się "Financial Times", to nota informacyjna napisana przez sekretariat Rady UE w ramach własnej odpowiedzialności, który opisuje obecny stan węgierskiej gospodarki".

"Jest to dokument oparty na faktach, który nie odzwierciedla stanu trwających negocjacji. Nota nie przedstawia żadnego konkretnego planu odnoszącego się do długoterminowego budżetu UE i wsparcia dla Ukrainy, ani też żadnego planu odnoszącego się do Węgier"- zadeklarowało źródło. Podkreśliło też, że rozmowy w sprawie wieloletnich ram finansowych budżetu UE są w toku i "zawsze opierały się na znalezieniu kompromisu akceptowalnego dla wszystkich 27 państw członkowskich Unii".