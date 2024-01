Aukcja niezwykłej pamiątki po legendarnej grupie The Beatles. Teatralna premiera "Solaris" według Lema, w której zaśpiewa sztuczna inteligencja. Nominowana do Oscara "Obsesja" w kinach. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Kadr z filmu "Obsesja"

Aukcja niezwykłej pamiątki

Ten obraz wszyscy muzycy The Beatles stworzyli wspólnie w 1966 roku, w przerwie między koncertami w Japonii. 1 lutego trafi na aukcję w Nowym Jorku . Może zostać sprzedany nawet za 600 tysięcy dolarów, czyli ponad 2,4 mln złotych.

Zespół The Beatles w latach 60. grał w legendarnej tokijskiej hali Nippon Budokan. To wtedy powstał obraz zatytułowany "Images of a Woman". Znajdują się na nim również podpisy muzyków, więc praca jest wielką atrakcją dla fanów grupy.

"Solaris" ze sztuczną inteligencją

1 lutego Stary Teatr w Krakowie pokaże najnowszą premierę. W Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie można będzie zobaczyć operę na podstawie powieści Stanisława Lema. Reżyseruje Waldemar Raźniak.

Jak czytamy na stronie teatru "w operze Solaris miejsce tradycyjnego wokalu operowego zajmuje śpiew generowany za pomocą algorytmu komputerowego, wspomaganego sztuczną inteligencją i wzbudzany głosami aktorów. Śpiew obecny jest też w formie improwizacji wokalistki, która wplatając się w tkankę instrumentalną komentuje niejako pulsujący i ciągle zmieniający się świat dźwiękowy Solaris".

Ze względów bezpieczeństwa widzowie proszeni są o buty na płaskiej podeszwie. W spektaklu wystąpią m.in. Roman Gancarczyk jako Gibarian, Krzysztof Globisz jako Starszy mężczyzna i Adam Nawojczyk jako Snaut.

"Obsesja" w kinach

"Obsesja", najnowszy film Todda Haynesa, 2 lutego trafi do polskich kin. To thriller psychologiczno-erotyczny z Natalie Portman i Julianne Moore.

Aktorka Elizabeth (Natalie Portman) jest zafascynowana Gracie (Julianne Moore): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic i swojej wersji prawdy.

Kadr z filmu "Obsesja" / M2FILMS / Materiały prasowe

Film ma nominację do tegorocznych Oscarów w kategorii "najlepszy scenariusz oryginalny".