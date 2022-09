Niemcy przekażą Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T, które nie są na wyposażeniu Bundeswehry. MSZ Łotwy wezwało łotewskich obywateli do jak najszybszego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej. "Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę" - apelował do Rosjan prezydent Ukrainy. Tymczasem New York Times podaje, że co najmniej 200 tysięcy Rosjan uciekło z kraju po tym, jak Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Czwartek jest 218. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczona infrastruktura kolejowa w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 11:19 Mężczyźni uciekają z okupowanej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego, na południu Ukrainy, w obawie przed możliwym przymusowym wcieleniem do rosyjskiego wojska - podał portal France24. "Już zabierają tam ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Nie pytają, czy chcesz, czy nie. Zmuszają cię do zapisania się" - powiedział reporterom francuskiego portalu mężczyzna stojący w kolejce do ukraińskiego punktu kontroli granicznej. "Pchają wszystkich do tej wojny. Ale nie będziemy walczyć przeciwko Ukrainie, jesteśmy patriotami" - skomentował inny człowiek wyjeżdżający z okupowanych terytoriów. 11:00 Rosja przerzuciła na Ukrainę 80 proc. wojsk, które stacjonowały w pobliżu granicy z Finlandią i krajami bałtyckimi - podaje "Foreign Policy", powołując się na przedstawicieli europejskich resortów obrony. Zobacz również: Rosjanie wycofali 80 proc. wojsk z Kaliningradu i swojej zachodniej granicy 10:53 Wzrasta liczba ukraińskich uchodźców uciekających z okupowanego przez Rosję Krymu. Na estońsko-rosyjskiej granicy odmawia się wjazdu uciekającym przed mobilizacją Rosjanom - poinformowała Rada Policji i Straży Granicznej (PPA). "Wjazdu do kraju odmówiliśmy wielu Rosjanom, z których część to turyści. Inni uciekają przed mobilizacją. Niektórzy przyjeżdżają z wizami turystycznymi, jednak w trakcie rozmowy na jaw wychodzą inne cele przyjazdu" - przyznał Peter Maran, dowódca południowo-wschodnich przejść granicznych Estonii. 10:26 Finlandia ma ogłosić zamknięcie granicy dla turystów z Rosji. Zakaz ma zacząć obowiązywać od północy z czwartku na piątek - podaje fińska gazeta "Helsingin Sanomat". Swoją decyzję rząd w Helsinkach ma ogłosić o 13:00. Zobacz również: Finlandia zamknie granicę dla Rosjan. Decyzja jeszcze dziś 08:27 Kreml ma nie spieszyć się z formalną aneksją okupowanych terenów Ukrainy, gdzie kilka dni temu zakończyły się pseudoreferenda. Moskwa chce zostawić sobie furtkę do ewentualnych rozmów pokojowych. Ale opinia publiczna jest już "rozgrzewana" - w stolicy Rosji ma odbyć się jutro demonstracja poparcia dla przyłączenia obwodów. Zobacz również: Kreml nie chce spieszyć się z "aneksją" terenów Ukrainy. Przez dwie kwestie 08:26 Liczba Rosjan, która wyjechała z kraju w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia 21 września "częściowej mobilizacji", prawdopodobnie przekracza wielkość sił, które Rosja wystawiła w lutym, gdy rozpoczynała napaść na Ukrainę - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez prezydenta (Władimira) Putina częściowej mobilizacji nastąpił znaczny exodus Rosjan chcących uniknąć powołania. Choć dokładne liczby nie są jasne, to prawdopodobnie przekraczają one wielkość całkowitych sił inwazyjnych, jakie Rosja wystawiła w lutym 2022 roku" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej. 08:20 Dwa tysiące zmobilizowanych z anektowanego Krymu zostało wysłanych przez dowództwo rosyjskie do okupowanego Chersonia na południu Ukrainy; wcieleni do rosyjskiego wojska Tatarzy krymscy mają być kierowani w rejony najostrzejszych walk - podał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Oddziały rosyjskie nadal są uzupełniane dzięki więźniom - informuje sztab. Według jego danych około 400 więźniów przybyło do ośrodka szkoleniowego w obwodzie rostowskim na południu Rosji. Ich szkolenie potrwa do 30 września. 08:11 Trzy osoby zginęły, a pięć jest rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr - powiadomiły władze obwodu dniepropietrowskiego na środkowym wschodzie Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko. To 12-letnia dziewczynka. Wciąż trwa akcja ratunkowa i usuwanie gruzów. W zniszczonych budynkach mogą być ludzie, także dzieci. 08:04 Co najmniej 200 tysięcy Rosjan uciekło z kraju po tym, jak Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację - podaje New York Times. Uciekający przed mobilizacją Rosjanie przekraczają granicę z Gruzją / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA 08:01 Rosyjskie dowództwo najwyraźniej nie jest gotowe na porażkę swych wojsk pod Łymanem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, pomimo rosnących obaw prokremlowskich blogerów wojskowych, dotyczących otoczenia sił rosyjskich przez oddziały ukraińskie - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Siły ukraińskie przesuwają się na północ, zachód i północny wschód od Łymanu i zmierzają do otoczenia rosyjskich wojsk w rejonie miasta i wzdłuż rzeki Doniec. Według ISW porażka w łymańskim kotle miałaby duże konsekwencje dla rosyjskiego zgrupowania na północy obwodu donieckiego i zachodzie obwodu ługańskiego. 06:57 Na rosyjsko-fińskim przejściu granicznym w miejscowości Torfianowka w obwodzie leningradzkim powstał punkt mobilizacyjny; osoby próbujące wyjechać z Rosji otrzymują tam powołania do wojska - poinformowała niezależna telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Rosyjskojęzyczna sekcja BBC podała we wtorek, że na przejściu granicznym w miejscowości Wierchnij Łars na granicy rosyjsko-gruzińskiej także powstanie punkt mobilizacyjny. Od kilku dni przejście jest oblężone. Tysiące aut czekają na wjazd do Gruzji w kolejce, która rozciągnęła się na 25 kilometrów. Korek na granicy rosyjsko-gruzińskiej / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA 06:53 Walczcie na swoich ulicach o swoją wolność; i tak już wszystko wam zabrano - zwrócił się do Rosjan w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Chcecie żyć - uciekajcie. Chcecie żyć - oddawajcie się do niewoli. Chcecie żyć - walczcie na swoich ulicach o swoją wolność" - mówił po rosyjsku ukraiński prezydent. "I tak wszystko wam zabrano. Czy może ktoś z was ma platformy wiertnicze? Pałace? Winnice? A może jachty? Albo jakiś bank? O co wy w ogóle walczycie? Macie tylko kredyty, coś do zjedzenia wieczorem i teraz macie mobilizację. Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę" - wezwał Zełenski. 06:51 MSZ Łotwy wezwało łotewskich obywateli do jak najszybszego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i odradziło podróże do tego kraju. Szef MSZ Edgars Rinkeviczs podkreślił, że ten "powtórny i stanowczy" apel związany jest z eskalacją sytuacji międzynarodowej. 06:50 Niemcy przekażą Ukrainie cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T, które nie są na wyposażeniu Bundeswehry - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na komunikat rządu niemieckiego. Wcześniej Berlin deklarował przekazanie Kijowowi jednego takiego systemu. 06:46 Rząd Finlandii postanowił znacznie ograniczyć prawo uciekających przed mobilizacją Rosjan do wjazdu na teren kraju. W tym tygodniu rząd będzie omawiał możliwość wybudowania ogrodzenia na granicy z Rosją. Zobacz również: Rosjanie wycofali 80 proc. wojsk z Kaliningradu i swojej zachodniej granicy

Finlandia zamknie granicę dla Rosjan. Decyzja jeszcze dziś

Kreml nie chce spieszyć się z "aneksją" terenów Ukrainy. Przez dwie kwestie

Rau o reakcji na ewentualny atak nuklearny Rosji: Świat odpowie stanowczo Joanna Potocka