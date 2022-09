Finlandia ma ogłosić zamknięcie granicy dla turystów z Rosji. Zakaz ma obowiązywać od północy z czwartku na piątek – podaje fińska gazeta "Helsingin Sanomat". Swoją decyzję rząd w Helsinkach ma ogłosić o 13:00.

Funkcjonariusze fińskiej straży granicznej na przejściu w Nuijamaa / RONI REKOMAA / PAP/EPA

Rząd Finlandii ogłosi dziś szczegóły nowych przepisów granicznych, które znacznie zmniejszą liczbę Rosjan przybywających do tego kraju.

Jak podaje "Helsingin Sanomat", nowe przepisy graniczne mają wejść w życie już w nocy z czwartku na piątek. W praktyce mają oznaczać koniec wjazdu dla turystów z Rosji.

Według wstępnych szacunków, przyjazd Rosjan do Finlandii prawdopodobnie zmniejszy się do połowy obecnego poziomu.

Obywatele Rosji nadal będą mogli wjeżdżać do Finlandii z powodów rodzinnych, na studia albo wykonywać niezbędną pracę.

Wizy turystyczne nie będą respektowane.

Fińska prasa przypomina, że Polska i kraje bałtyckie już kilka tygodni temu zablokował wjazd dla turystów z Rosji.

Tylko w miniony weekend rosyjsko-fińską granicę przekroczyło ok. 17 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym, uciekając przed ogłoszoną przez Putina mobilizacją. To o 80 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Fińska straż graniczna oblicza, że od ogłoszenia mobilizacji w Rosji z kraju tego przybyło 46 tysięcy rosyjskich obywateli.

"New York Times" podaje, że od ogłoszenia mobilizacji z kraju uciekło co najmniej 200 tysięcy Rosjan.

Finlandia rozważa budowę ogrodzenia na granicy z Rosją

Minister spraw wewnętrznych Krista Mikkonen przyznała wczoraj, że jej kraj rozważa budowę ogrodzenia na "krytycznych odcinkach" granicy z Rosją.

O jego powstanie upomina się straż graniczna, przynajmniej na części linii granicznej.

Rozważana jest budowa ogrodzenia na odcinku od 10 do 20 proc. długości granicy albo od 130 do 260 kilometrów - powiedział fińskim mediom szef tamtejszej straży granicznej Pasi Kostamovaara. Całość granicy między Finlandią a Rosją to 1300 kilometrów.

Budowa takiego ogrodzenia kosztowałaby setki milionów euro, wliczając monitoring i drogi dojazdowe.

Miałby on powstać w południowo-wschodniej części granic z Rosją, a okres eksploatacji płotu szacowany jest na ok. 50 lat.

Straż graniczna jest gotowa sama postawić testowe ogrodzenie na małym odcinku już tej zimy lub na wiosnę. Kostamovaara szacuje, że budowa ogrodzenia na całym proponowanym odcinku potrwałaby 2 lata.