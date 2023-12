W obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Szef brazylijskiego MSZ oświadczył, że władze jego kraju "będą bardzo zadowolone, jeśli prezydent Putin pojawi się na szczycie G20 w Rio de Janeiro". Czwartek jest 673. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje przedstawiamy w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne w ukraińskiej Odessie / Alena Salomonova / PAP

08:17

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono w przejściach granicznych 27,8 tys. osób, a 24 tys. w kierunku z Polski do Ukrainy - podała w czwartek Straż Graniczna na platformie X.

Jak poinformowano, od początku agresji na Ukrainę odnotowano ponad 18 mln 45 tys. przyjazdów do Polski z Ukrainy i ponad 16 mln 283 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:12

Rosyjskie imperia upadały nagle i tak samo będzie z putinowską Rosją, gdy sytuacja nabrzmieje do zmiany, putinizm upadnie w ciągu kilku dni - uważa Ilia Ponomariow, rosyjski opozycjonista, były członek Dumy Państwowej, obecnie czynnie zaangażowany w walkę z reżimem Władimira Putina.

"Pomoc dla Ukrainy jest absolutnie słuszna, ale w ostatecznym rozrachunku trzeba zająć się źródłem problemu, a źródło problemu nie jest na Ukrainie, tylko na Kremlu. I jest to problem nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Izraela, zachodniej Afryki, Gujany i innych części świata. Dlatego uważamy, że rozdzielanie tych dwóch spraw - wojny na Ukrainie i politycznej zmiany w Rosji - nie jest właściwe i rozmawiamy o tym, co zrobić, by doprowadzić do tej zmiany" - powiedział Ponomariow podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA) w Londynie.

07:48

W pobliżu miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, rosyjskie wojska ponownie opanowują tereny, które latem zostały wyzwolone przez Ukraińców; pojawiają się też kolejne doniesienia o zbrodniach wojennych, popełnianych na ukraińskich jeńcach - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi, opublikowane 14 i 27 grudnia, dowodzą, że siły agresora poczyniły postępy na odcinku frontu na zachód od Werbowego. Te taktyczne sukcesy Rosjan zostały odnotowane w miejscu oddalonym o około 9 km od osady Robotyne. Według ISW prawdopodobnie właśnie w pobliżu Robotynego znajdują się lepiej umocnione pozycje bojowe, na które ukraińscy żołnierze wycofali się w miesiącach zimowych.

ISW zwrócił również uwagę na doniesienia o rozstrzeliwaniu ukraińskich jeńców wojennych w pobliżu Werbowego. W środę pojawiły się nagrania ukazujące śmierć trzech wojskowych, pojmanych, a następnie zamordowanych przez Rosjan. Prokuratura Generalna Ukrainy, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, poinformowała, że do zdarzenia doszło w grudniu, lecz nie podała dokładnej daty.

07:45

Szef brazylijskiego MSZ Mauro Vieira oświadczył w środę, że władze jego kraju "będą bardzo zadowolone, jeśli prezydent Putin pojawi się na szczycie G20 w Rio de Janeiro w listopadzie 2024 roku". Oświadczenie to szef brazylijskiej dyplomacji złożył w wywiadzie dla BBC News.

Podkreślając, że "jeśli prezydent Putin zechce przybyć, będziemy bardzo zadowoleni z jego obecności na posiedzeniach", Vieira zapewnił też, iż "nie sądzi, aby Brazylia podjęła jakieś kroki w celu aby wykonać nakaz aresztowania wydany na prezydenta Rosji przez Międzynarodowy Trybunał Karny".

07:40

Należy powstrzymać Władimira Putina w jego wojnie z Ukrainą, w przeciwnym razie cała Europa zapłaci znacznie wyższą cenę - powiedziała proeuropejska prezydent Mołdawii Maia Sandu w wywiadzie dla rumuńskiej grupy medialnej Veridica.

"Musicie zrozumieć, że Putin nie przestanie, dopóki nie zostanie zatrzymany" - podkreśliła Sandu i dodała: "A jeśli nie zostanie zatrzymany, koszty będą dla nas wszystkich znacznie wyższe". Powiedziała także, że "w interesie wszystkich, nie tylko Ukrainy i Mołdawii, leży, by Kijów nadal otrzymywał wsparcie".