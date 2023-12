Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie stopniowo wprowadzane nowe paliwo oznaczone symbolem E10 - przypomina resort klimatu. Docelowo ten rodzaj paliwa zastąpi używaną dotychczas benzynę silnikową o liczbie oktanów 95.

Paliwo E10 będzie zastępować benzynę Pb95 / Shutterstock

Zmiana nie wymaga dodatkowych działań ze strony właścicieli większości samochodów benzynowych. Ministerstwo Klimatu przekonuje, że auta benzynowe wyprodukowane po 2010 r. mogą korzystać z E10 w takim samym stopniu jak dotąd z paliwa 95-oktanowego.

Co to jest benzyna silnikowa E10?

W największym skrócie paliwo oznaczone jako E10 to benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10 proc. biokomponentów. Od znanej polskim kierowcom bezołowiowej "95" różni się zawartością bioetanolu.

Benzyna silnikowa 95 - oznaczana także jako E5 - miała w swoim składzie maksymalnie do 5 proc. objętości bioetanoli.

Jak rozpoznać, czy samochód może być tankowany paliwem E95?

"W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 - potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa" - wskazuje resort klimatu.

Ministerstwo radzi właścicielom starszych pojazdów (wyprodukowanych zwłaszcza przed 2010 r.) sprawdzić, czy ich samochody dostosowane są do jazdy na nowej benzynie E10.

Wyszukiwarka sprawdzi, czy auto jest kompatybilne z paliwem E10

Dzięki przygotowanej przez resort klimatu wyszukiwarce sprawdzić można dostosowanie każdego modelu samochodu do nowego paliwa.

Wyszukiwarka działa pod adresem https://e10.klimat.gov.pl/.

Jak rozpoznać benzynę E10 podczas tankowania na stacji paliw?

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, na wszystkich dystrybutorach i pistoletach do tankowania na stacjach paliw muszą zostać umieszczone oznaczenia z naklejką i znakiem graficznym benzyny E10.

W ten sposób kierowcy mają być w czytelny sposób poinformowani, na jakim stanowisku mogą zatankować samochód nowym paliwem.

Czy paliwo E10 i premium 98 można mieszać?

Gdy samochód jest przystosowany do zużywania benzyny silnikowej E10 - co można sprawdzić w karcie pojazdu - nie ma problemu ze stosowaniem paliwa bezołowiowego 98.

Benzynę z 10 proc. dodatkiem bioetanoli można w dowolnych proporcjach mieszać ze znanym ze stacji paliwem o liczbie oktanowej 98.

Co z samochodami, które nie mogą korzystać z paliwa E10?

Takich samochodów na polskich drogach jest sporo, bowiem według statystyk średni wiek aut jeżdżących po drogach naszego kraju to ponad 14 lat.

W tej sytuacji trzeba będzie przestawić się na paliwo E5. Taka benzyna - jak informuje resort klimatu - "nadal będzie dostępna na stacjach benzynowych jako benzyna 98-oktanowa".

Jak przestrzegają eksperci, używanie benzyny E10 w samochodach do tego nieprzystosowanych może prowadzić do szybszego zużywania elementów głowicy i wypalania uszczelki pod głowicą. Grozi to dość poważnymi awariami silnika.

Szczególnie niedostosowane do tankowania paliwa E10 są auta wyposażone w gaźnik oraz pojazdy z bezpośrednim lub mechanicznym wtryskiem paliwa.

Dlaczego bioetanol jest dodawany do benzyny silnikowej?

"Bioetanol w benzynie ogranicza emisję CO2 z sektora transportowego, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza, w szczególności w dużych miastach, a przez to na ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Zmniejsza również w pewnym stopniu uzależnienie od paliw kopalnych" - wyjaśnia na swojej stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort przypomina, że paliwo E10 jest już szeroko stosowana na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Od 2016 r. jest również paliwem wzorcowym, na którym nowe samochody są testowane pod kątem emisji i osiągów.